Schockmoment im TV: Steirischer Volksmusik-Star bricht zusammen

Schockmoment in der ORF-Livesendung „Mei liabste Weis“: Der steirische Kult-Trompeter Toni Maier (77) brach während eines Solos zusammen und musste von Sanitätern versorgt werden.

Ein Schockmoment erschütterte die ORF-Livesendung „Mei liabste Weis“ in Puch bei Weiz: Der steirische Trompeter Toni Maier (77) musste am Samstagabend mitten in einem Solostück seinen Auftritt abbrechen. Während er den „Erzherzog-Johann-Jodler“ spielte, sackte Maier plötzlich zusammen. Sofort griff Gastgeber Franz Posch ein und Sanitäter versorgten den Musiker hinter der Bühne.

Toni Maier nach Zusammenbruch stabil

Nach einer Kontrolle im Krankenhaus konnte Maier am Sonntag wieder nach Hause zurückkehren. Laut seiner Familie ist sein Zustand stabil. Der Bärnbacher lebt seit Jahren mit einem Defibrillator, der ihm bereits mehrfach das Leben rettete.

Steirischer Kult-Trompeter Toni Maier

Toni Maier blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Vor über 55 Jahren begann er seine Bühnenlaufbahn, spielte unter anderem im Orchester von Max Greger und hatte Auftritte mit Leonard Bernstein und Herbert von Karajan. Mit seiner „The Crazy Dollar Band“ trat er weltweit auf und feierte erst im vergangenen Jahr sein 55-jähriges Jubiläum auf der Bühne.