Der Energieatlas der Steiermark liefert Gemeinden detaillierte Informationen zu Gebäuden, Wärmebedarf, erneuerbaren Potenzialen und Mobilität – und unterstützt so die regionale Energieplanung.

Das GIS-basierte System liefert wichtige Planungs- und Entscheidungsgrundlagen. Der Energieatlas vereint dabei eine Vielzahl an relevanten Daten: Neben allgemeinen Basisinformationen werden detaillierte Angaben auf Gebäudeebene bereitgestellt – etwa zu Nutzung, Gebäudehülle, Abmessungen, Wärmeversorgung und Wärmebedarf. Ergänzt wird das Angebot durch Informationen zu erneuerbaren Wärmeversorgungspotenzialen, möglichen Standorträumen für Energieinfrastruktur sowie Daten zur Mobilität.

Energieatlas: Instrument für räumliche Energie- und Wärmeplanung

Ein wesentlicher Bestandteil ist zudem der jährliche Energiebericht, der den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Dieser fasst die energietechnischen Kennzahlen zusammen und bietet unter anderem Auswertungen zu thermischen Sanierungspotenzialen, Substitutionsmöglichkeiten fossiler Energieträger, Wärmebedarfsdichten sowie potenziellen Standorten für Fernwärme und die Wärmebereitstellung nach Energieträgern. Im Jahr 2024 wurde die Energie Agentur Steiermark vom Land Steiermark mit der Überführung des Energieatlas in den Realbetrieb und dessen landesweiten Rollout beauftragt. Bisher haben rund 160 Gemeinden das System aktiv genutzt.

Neue gesetzliche Grundlage ermöglicht vollständige Ausrollung

Mit dem Beschluss des Steiermärkisches Deregulierungsgesetz wurde ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt: Künftig kann der Energieatlas ohne zusätzliche Datenverarbeitungsvereinbarung in der gesamten Steiermark eingesetzt werden. Damit sind im nächsten Energieatlas erstmals alle steirischen Kommunen erfasst. Derzeit erfolgt die jährliche Aktualisierung der Datenbestände, um den Gemeinden stets eine aktuelle und verlässliche Grundlage für ihre Planungen zu bieten.

©Land Steiermark/Michaela Lorber Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer: „Der Weg hin zu einer nachhaltigeren und unabhängigeren Energieversorgung führt über unsere Gemeinden und Regionen.“

„Der Weg hin zu einer nachhaltigeren und unabhängigeren Energieversorgung führt über unsere Gemeinden und Regionen. Dabei sind Daten eine unersetzliche Grundlage für die Energiewende. Durch die Kombination aus detaillierten Daten, praxisnahen Auswertungen und einer nun flächendeckenden Verfügbarkeit wird die nachhaltige Energieplanung in der Steiermark weiter vorangetrieben“, sagt Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert