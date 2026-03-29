Sturm fegte über die Steiermark: Feuerwehren im Dauereinsatz

Nach den heftigen Sturmböen in der Steiermark und in Graz ziehen Einsatzkräfte eine arbeitsintensive Zwischenbilanz: Zahlreiche Feuerwehren standen im Dauereinsatz.

Heftige Sturmböen haben in der Steiermark, insbesondere in Graz, in den letzten Tagen zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und sorgten für gesperrte Verkehrsverbindungen. Besonders gefährlich waren Äste, die auf Straßen oder Stromleitungen zu stürzen drohten. Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz, um die Schäden zu beseitigen. Das Land Steiermark warnte vor Betreten von Wäldern und Parkanlagen, da die Lage angespannt bleibt. Mehr dazu liest du auf 5min.at unter: Sturmwarnung in der Steiermark und Graz: Feuerwehren im Dauereinsatz.

Bilanz im Bezirk Murau: Sturm hielt Feuerwehren auf Trab

Der anhaltende Wind und die damit verbundenen Witterungsbedingungen führten auch im Bezirk Murau zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Immer wieder mussten Einsatzkräfte zu umgestürzten Bäumen ausrücken, die Verkehrswege blockierten. Am 27. März kam es insgesamt zu 14 Einsätzen im gesamten Bezirksgebiet. Ein Großteil davon entfiel auf Unwettereinsätze aufgrund von umgefallenen Bäumen, wobei mehrere Straßenabschnitte betroffen waren. Im Einsatz standen die Feuerwehren Neumarkt, Dürnstein, Murau, St. Lambrecht, Mariahof, Scheifling sowie Ranten.

©Feuerwehr Neumarkt ©Feuerwehr Neumarkt ©Feuerwehr Neumarkt ©Feuerwehr Mariahof ©Feuerwehr Teufenbach ©Feuerwehr St. Lambrecht ©Feuerwehr Mariahof

Mehrere Brände forderten Einsatzkräfte

Neben den Unwettereinsätzen kam es auch zu mehreren Brandeinsätzen: Ein Wiesenbrand wurde von den Feuerwehren Neumarkt und Mariahof rasch unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr Teufenbach wurde zu einem brennenden Baum alarmiert. Weiters musste ein Brand einer Almhütte von den Feuerwehren Mühlen und Zeutschach bekämpft werden. Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte bei allen Brandeinsätzen eine Ausbreitung verhindert und somit größerer Schaden abgewendet werden. Die Hauptaufgaben der Feuerwehren bestanden darin, Verkehrswege freizumachen, die Brandbekämpfung durchzuführen sowie bei umgerissenen Stromleitungen die zuständigen Energieversorger bei den erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert