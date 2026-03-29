Zu schnell unterwegs: Junger Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Gegen 15.25 Uhr ereignete sich auf der B72 ein Motorradunfall. Ersten Erhebungen zufolge war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Motorrad von Bachl kommend in Fahrtrichtung Weiz unterwegs. Am Beginn des Ortsgebietes von Peesen (Weiz) kam er in einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit zu Sturz, nachdem das Hinterrad seines Motorrades weggerutscht war. In weiterer Folge geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kam in einer angrenzenden Wiese zu liegen. Kurz nach dem Unfall traf eine Polizeistreife am Unfallort ein, wo bereits mehrere Personen Erste Hilfe leisteten.

Motorradlenker (26) bei Unfall verletzt

Der 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz in das LKH Weiz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Landscha bei Weiz führte die Bergung des Motorrades sowie die Reinigung der Fahrbahn durch. Der Verkehr auf der B72 wurde wechselseitig angehalten.