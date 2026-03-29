Wintergrillen mit Starkoch brachte über 11.000 Euro für den guten Zweck

Am 29. März 2026 verwandelte sich die Planai in Schladming Dachstein erneut in ein Wintergrill-Paradies: Unter der Leitung von Starkoch Johann Lafer zauberten 230 Teilnehmer ein steirisches 3-Gänge-Menü.

Am Sonntag, dem 29. März 2026, verwandelte sich die Planai in der Region Schladming Dachstein erneut in ein Wintergrill-Paradies. Unter der Anleitung von Starkoch Johann Lafer bereiteten 230 Grillbegeisterte auf der Schafalm ein steirisches 3-Gänge-Menü zu. Unterstützt wurde er dabei vom erfahrenen Weber-Grillmeisterteam unter der Leitung von Yulia Haybäck. Im Anschluss an das Event stellte Weber-Stephen Österreich GmbH erneut alle Griller samt Originalzubehör für den guten Zweck zur Verfügung. Der Erlös des Wintergrillens kommt heuer dem Kinderschutz-Zentrum Liezen zugute. Die Einrichtung unterstützt Kinder und Jugendliche in belastenden Lebenssituationen mit kostenloser Beratung und Behandlung und setzt sich aktiv für ihren Schutz, ihre Rechte und ein sicheres Aufwachsen ein.

Wintergrillen mit Johann Lafer auf der Planai

Die Gäste zauberten geräucherten Saibling aus der Keksdose mit Kürbis-Laibchen und Kren-Creme sowie Steirisches Huhn in Zweigeltsoße mit Serviettenknödel, Apfelradl, karamellisierten Walnüssen und Preiselbeeren – alles mit regionalen Zutaten, frisch vom Grill. „Das Wintergrillen auf der Planai verbindet Genuss, Gemeinschaft und den Zauber des Winters auf besondere Weise. Dass wir damit zugleich Einrichtungen unterstützen können, die Kinder und Jugendliche fördern, macht die Veranstaltung noch wertvoller“, so Planai-Geschäftsführer Mag. Peter Weichbold. Genussvoll geht die Saison auch zu Ende: Von 8. bis 12. April 2026 findet die Musikanten Ski-WM auf der Planai, Hochwurzen und Reiteralm statt. Frühlingsskilauf sowie musikalische Unterhaltung mit bester Kulinarik auf den gemütlichen Skihütten runden die Wintersaison 2025/26 perfekt ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.03.2026 um 21:48 Uhr aktualisiert