Kurzes Sonnenfenster: So wird das Wetter am Montag in der Steiermark

Viele Wolken, etwas Sonne und neuer Regen: Das Wetter in der Steiermark bleibt am Montag wechselhaft. Vor allem am Nachmittag wird es entlang der Alpennordseite wieder nass.

„Am Montag überqueren mehrere Wolkenbänke die Steiermark von Westen her, meist ist es daher stark bewölkt. Ein mehrstündiges Sonnenfenster geht sich im Lauf des Vormittags aus“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Nachmittag jedoch ist von der Sonne nicht mehr viel zu sehen und entlang der Alpennordseite setzt erneut Regen ein, Schnee fällt oberhalb von rund 800 Metern. „Der Wind weht allgemein noch lebhaft aus Nordwest, erreicht aber nirgends mehr Sturmstärke. Die Höchsttemperatur reicht von 5 bis 12 Grad, am mildesten wird es im Südosten“, heißt es von den Wetterexperten.