Zeugin berichtet von dramatischem Unfall: Auto überschlägt sich mehrmals

Ein Verkehrsunfall hat am frühen Palmsonntagmorgen einen Großeinsatz von drei steirischen Feuerwehren ausgelöst. Ein Wagen kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb völlig zerstört in einem Acker liegen.

Am Palmsonntag, dem 29. März wurden um 7.40 Uhr drei Feuerwehren zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B66 im Ortsteil Dirnbach der Marktgemeinde Straden alarmiert. Laut ersten Informationen der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach war ein Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache von Bad Radkersburg kommend von der Straße abgekommen. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen zerstört, ehe das Fahrzeug im angrenzenden Acker zum Stillstand kam.

©FF Dirnbach/HLM d. V. Karl Lenz

Lenker wurde schwer verletzt

Eine Augenzeugin, die auf der Gegenfahrbahn aus Richtung Bad Gleichenberg unterwegs war, schilderte dramatische Szenen: Das Auto habe sich mehrmals überschlagen und sei regelrecht durch die Luft geschleudert worden. Trotz der Wucht des Unfalls konnte sich der Lenker selbst aus dem Wrack befreien, erlitt jedoch schwere Verletzungen. Unter der Einsatzleitung von Oberbrandinspektor Kevin Neumeister standen insgesamt 54 Feuerwehrmitglieder mit acht Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehren Dirnbach, Bairisch Kölldorf und Bad Gleichenberg sicherten die Unfallstelle, errichteten einen Brandschutz und unterstützten die Rettungskräfte. Zudem wurde das Unfallfahrzeug geborgen und die Fahrbahn sowie der angrenzende Acker von Trümmerteilen gereinigt.

Totalschaden am Wagen

Das Notarztteam aus Feldbach übernahm gemeinsam mit Kräften des Roten Kreuzes aus Bad Radkersburg und Gnas die medizinische Versorgung des Verletzten. Anschließend wurde dieser ins LKH Feldbach eingeliefert. Auch ein Kriseninterventionsteam (KIT) stand vor Ort im Einsatz. Für die Verkehrsregelung und Unfallaufnahme waren Polizeistreifen aus Halbenrain, Radkersburg und Mureck im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten musste der Verkehr auf der B66 wechselweise angehalten werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.03.2026 um 07:18 Uhr aktualisiert