Neuer Chef in Kalwang: Unfallchirurg übernimmt Doppelrolle im UKH Steiermark

Nach der Matura am BG/BRG Knittelfeld absolvierte Bernd Moser das Medizinstudium an der Medizinischen Universität in Graz; in dieser Zeit absolvierte er auch eine Auslandsfamulatur für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Ho Chi Minh City in Vietnam. Von 2008 bis 2012 erfolgte der Turnus zum Arzt für Allgemeinmedizin, anschließend die Ausbildung zum Facharzt für Unfallchirurgie im LKH Hochsteiermark am Standort Leoben, im Universitätsklinikum in Graz, an der Diakonissen Klinik in Schladming sowie am UKH Steiermark an den Standorten Graz und Kalwang. Mit Mai 2018 wurde er Facharzt für Unfallchirurgie und mit April 2021 Facharzt für Orthopädie und Traumatologie. Am 1. August 2021 erfolgte die Bestellung zum Oberarzt am UKH Steiermark – Standort Kalwang. Zwischen August 2022 und Dezember 2022 erfolgte eine Rotation an den Standort Graz in den Bereich der Akuttraumatologie. Mit 1. Februar 2023 wurde Dr. Bernd Moser zum Abteilungsleiter-Stellvertreter für Orthopädie und Traumatologie am Standort Kalwang bestellt und mit März 2026 erfolgte der nunmehrige berufliche Höhepunkt, nämlich die Bestellung zum Stellvertreter des ärztlichen Leiters des UKH Steiermark und zum ärztlichen Standortleiter in Kalwang. Der 45-jährige Bernd Moser ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine privaten Interessen liegen beim Bergsteigen und Skitouren-Gehen. Fachlich liegen seine Schwerpunkte in den Bereichen Primär- sowie Revisionsprothetik an Hüfte und Knie, roboterassistierter Kniechirurgie und in der Akuttraumatologie bei Frakturversorgungen.