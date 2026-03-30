Flammeninferno bei Birkfeld: Schweißperle verursachte Brand

Nach dem Großbrand eines Wirtschaftsgebäudes in Gschaid bei Birkfeld (Bezirk Weiz) am Samstagabend, 28. März 2026, steht nun die Brandursache fest. Ermittlungen ergaben, dass Schweißarbeiten das Feuer auslösten.

Am Abend des 28. März 2026 brach in Gschaid bei Birkfeld ein Brand in einem Wirtschaftsgebäude aus, bei dem der erste Stock und das Dach in Vollbrand standen. Sieben Feuerwehren konnten gemeinsam das Feuer eindämmen und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. 5 Minuten berichtete: Flammen schlagen aus Dach: Wirtschaftsgebäude lichterloh in Flammen.

©BFV Weiz Sieben Feuerwehren kämpften stundenlang gegen die Flammen in Birkfeld. ©BFV Weiz Gegen 20.45 Uhr war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten an.

Feuer brach in Lagerraum aus

Am 29. März 2026 führten Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Untersuchungen am Einsatzort durch. Dabei konnte der Ausbruchsort des Feuers in einem Lagerraum nördlich der Werkstatt lokalisiert werden, der unter anderem für Kartonagen genutzt wurde.

Brandursache geklärt

Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweißarbeiten steht. Dabei dürfte unbemerkt eine Schweißperle in einen Wabenkarton eingedrungen sein. Dieser Karton wurde nach Abschluss der Arbeiten im Lagerraum verstaut. Die glühende Perle verursachte im Inneren der Kartonage einen Schwelbrand, der sich in der Folge zu dem folgenschweren Großbrand entwickelte. Andere Ursachen sowie eine vorsätzliche Brandstiftung konnten ausgeschlossen werden. Die Höhe des beträchtlichen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.