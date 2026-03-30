Alkoholisierter Lenker kracht in E-Scooter: Zwei Jugendliche verletzt

Samstagnacht, 28. März 2026, kollidierte ein Wagen in Langenwang mit einem E-Scooter, auf dem zwei jugendliche Mädchen unterwegs waren. Der 21-jährige Autofahrer war stark alkoholisiert.

Gegen 21.30 Uhr erfasste der 21-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag einen fahrenden E-Scooter. Auf diesem befanden sich eine 15-jährige Lenkerin sowie deren 16-jährige Mitfahrerin, beide ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Anrainer, die den Unfall bemerkt hatten, leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die beiden Mädchen erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie vom Roten Kreuz in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Zwei Anzeigen

Ein mit dem 21-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Polizisten nahmen dem Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Auch die 15-jährige E-Scooter-Lenkerin wird angezeigt: Sie missachtete die geltenden Vorschriften, indem sie eine weitere Person auf dem E-Scooter mitführte