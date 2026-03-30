Steirer wählt als einzige Person die richtige Zahl und räumt ab

Großes Glück für die Steiermark: Ein Spieler sichert sich beim Joker einen satten Gewinn. Während Millionen beim Lotto winkten, ging ein Sologewinn direkt in die Region.

Ein echter Glücksgriff ist einem Spieler bzw. einer Spielerin aus der Steiermark gelungen: Beim Joker konnte am vergangenen Sonntag, dem 29. März, ein Sologewinn erzielt werden. Der oder die Glückliche hatte als einzige Person die richtige Joker-Zahl auf dem Wettschein und zudem das entscheidende „Ja“ angekreuzt. Damit geht ein Gewinn von mehr als 200.000 Euro in die Steiermark.

Weitere Gewinne der letzten Lotto-Ziehung

Insgesamt standen die Ziehungen ganz im Zeichen mehrerer Einzelgewinne. Bei Lotto „6 aus 45“ wurde ein Zwillingsjackpot ausgespielt, der sowohl beim Sechser als auch beim Fünfer mit Zusatzzahl jeweils geknackt wurde. Den Sechser holte sich ein win2day-User mit einem Gewinn von über 1,5 Millionen Euro, während ein Spieler aus Niederösterreich rund 183.500 Euro für einen Fünfer mit Zusatzzahl erhielt. Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, wodurch die Gewinnsumme auf die nächstniedrigere Gewinnklasse verteilt wurde. Insgesamt 45 Teilnehmer durften sich so über Gewinne von jeweils mehr als 6.100 Euro freuen. Beim nächsten Ziehungstermin geht es dort um rund 150.000 Euro.