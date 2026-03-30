Neue Hybridlok: Steiermarkbahn präsentiert moderne Vectron Dual Mode
Mit einer neuen Hybridlok setzt die Steiermarkbahn auf mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Güterverkehr. Die moderne Vectron Dual Mode verbindet innovative Technik mit regionaler Wertschöpfung.
Die Steiermarkbahn erweitert ihre Flotte um eine moderne Vectron Dual Mode von Siemens Mobility und setzt damit ein starkes Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung. Die neue Lokomotive vereint steirische Bahntechnologie, darunter die in Graz produzierten Drehgestelle, mit einer umweltfreundlichen und flexiblen Traktionslösung und ist als Botschafterin der Steiermark bis nach Deutschland im Einsatz, wo sie die Stärke der regionalen Wirtschaft sichtbar macht und Impulse für Tourismus sowie wirtschaftliche Entwicklung setzt. Die neue Hybridlok wird im gemeinsam organisierten Güterverkehr zwischen Österreich und Deutschland eingesetzt, den die Steiermarkbahn Transport & Logistik GmbH in Zusammenarbeit mit Partnern abwickelt. Sie fährt unter Oberleitung elektrisch und wechselt auf nicht elektrifizierten Strecken automatisch in den Dieselbetrieb – der Dieselmotor kann zudem mit HVO-Treibstoff betrieben werden. Dadurch lassen sich Transporte ohne Lokwechsel durchführen, was die Betriebsabläufe effizienter und wirtschaftlicher gestaltet.
Statements
Claudia Holzer, Verkehrslandesrätin: „Mit der erweiterten, moderneren Flotte der Siemens Mobility zeigt die Steiermark ein weiteres Mal, wie Mobilität der Zukunft funktioniert. Die Vectron Dual Mode ist eine innovative Zweikraftlokomoti- ve, die Elektro- und Dieselantrieb vereint. Durch die brandneue Lokomotive erhöht unsere Steiermark- bahn ihre Schlagkraft und wird noch fortschrittlicher. Und das Grüne Herz reist immer mit.“
Peter Kronberger, Geschäftsführer Steiermarkbahn: „Es freut mich, dass unsere neue Lok mit modernster State of the Art-Technologie, teilweise ‚made in Styria‘, nun für die Steiermarkbahn im europäischen Güterverkehr unterwegs ist und zugleich zeigt, wie die Steiermark als Wirtschafts- und Innovationsstandort weit über die Grenzen hinaus wirkt.“
Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria: „Weiterfahren, wo andere nicht mehr können: Mit voller Leistung und höchster Flexibilität kommt die Bahn nun auch in Orte abseits der elektrifizierten Hauptstrecken. Mit unseren innovativen Technolo- gien treiben wir den Mobilitätswandel voran und verlagern Verkehre auf die umweltfreundliche Schiene.“
Joachim Pichler, Prokurist STG: „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, wenn die moderne Vectron Dual Mode Lokomotive mit einem grünen Herzen durch die Steiermark und weiter bis nach Deutschland fährt und damit bei vielen Menschen ein Gefühl der Verbundenheit mit unserem schönen Bundesland auslöst.“