Neue Hybridlok: Steiermarkbahn präsentiert moderne Vectron Dual Mode

Claudia Holzer, Verkehrslandesrätin: „Mit der erweiterten, moderneren Flotte der Siemens Mobility zeigt die Steiermark ein weiteres Mal, wie Mobilität der Zukunft funktioniert. Die Vectron Dual Mode ist eine innovative Zweikraftlokomoti- ve, die Elektro- und Dieselantrieb vereint. Durch die brandneue Lokomotive erhöht unsere Steiermark- bahn ihre Schlagkraft und wird noch fortschrittlicher. Und das Grüne Herz reist immer mit.“

Peter Kronberger, Geschäftsführer Steiermarkbahn: „Es freut mich, dass unsere neue Lok mit modernster State of the Art-Technologie, teilweise ‚made in Styria‘, nun für die Steiermarkbahn im europäischen Güterverkehr unterwegs ist und zugleich zeigt, wie die Steiermark als Wirtschafts- und Innovationsstandort weit über die Grenzen hinaus wirkt.“

Tanja Kienegger, CEO Siemens Mobility Austria: „Weiterfahren, wo andere nicht mehr können: Mit voller Leistung und höchster Flexibilität kommt die Bahn nun auch in Orte abseits der elektrifizierten Hauptstrecken. Mit unseren innovativen Technolo- gien treiben wir den Mobilitätswandel voran und verlagern Verkehre auf die umweltfreundliche Schiene.“

Joachim Pichler, Prokurist STG: „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, wenn die moderne Vectron Dual Mode Lokomotive mit einem grünen Herzen durch die Steiermark und weiter bis nach Deutschland fährt und damit bei vielen Menschen ein Gefühl der Verbundenheit mit unserem schönen Bundesland auslöst.“