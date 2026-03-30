So viele Wildtiere sterben jährlich auf steirischen Straßen

In der Steiermark wird der Straßenverkehr für tausende Wildtiere zur tödlichen Gefahr, besonders rund um Ostern. Allein im vergangenen Jahr starben über 10.800 Tiere, darunter mehr als 2.000 Hasen.

Rund um Ostern ist bei Feldhasen Hochsaison: Die Paarungszeit sorgt dafür, dass die Tiere besonders aktiv sind und häufiger unterwegs. Genau das wird ihnen oft zum Verhängnis. Denn in dieser Zeit steigt auch das Risiko, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen. In der Steiermark wurden zuletzt in nur einem Jahr mehr als 2.000 Hasen von Fahrzeugen getötet. Erfasst sind dabei nur gemeldete Fälle; die tatsächliche Zahl dürfte also noch höher liegen.

Zehntausende Tiere betroffen

Doch nicht nur Hasen sind betroffen. Insgesamt kamen im Jagdjahr 2024/2025 in der Steiermark 10.814 Wildtiere durch den Straßenverkehr ums Leben. Darunter waren 5.798 Rehe, 1.261 Fasane und 605 Füchse. Allein bei den Hasen zeigt sich ein trauriger Trend: In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 10.800 Tiere auf diese Weise getötet. Straßen werden damit immer mehr zur Todesfalle für heimische Wildtiere.

Zerschnittene Lebensräume

Ein Grund dafür liegt im dichten Straßennetz. Mehr als 24.600 Kilometer Straßen durchziehen die Steiermark und zerschneiden Lebensräume. „Jede neue Straße reißt die Landschaft weiter auseinander: Lebensräume zerbrechen, Arten verschwinden und der Verkehr wächst unaufhaltsam. Die Wissenschaft schlägt seit Jahren Alarm“, sagt Simon Pories vom WWF Österreich. Für Tiere bedeutet das: Sie müssen Straßen überqueren, oft mit tödlichem Ausgang.

Verkehr als entscheidender Faktor

Wie groß die Gefahr ist, hängt stark vom Verkehr ab. Je mehr Autos und Lastwagen unterwegs sind und je schneller sie fahren, desto höher ist das Risiko für Wildtiere. „Die Natur darf nicht noch mehr unter die Räder kommen. Es gibt heute wirksamere und günstigere Maßnahmen zur Reduktion von Staus und für die Bewältigung der Mobilität als den Straßenausbau“, betont Klara Maria Schenk vom VCÖ. Weniger Verkehr würde also nicht nur Menschen, sondern auch Tieren helfen.

Weniger Asphalt, mehr Schutz

VCÖ und WWF fordern daher ein Umdenken: weniger Bodenverbrauch, keine weitere Zersiedelung und stärkere Ortskerne. Auch das eigene Verhalten spielt eine Rolle. Wer öfter Öffis nutzt, Fahrgemeinschaften bildet oder kurze Strecken mit dem Rad fährt, kann den Straßenverkehr reduzieren. Und damit auch das Risiko für Tiere wie „Meister Lampe“, Rehe oder Füchse deutlich senken.