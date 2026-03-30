Resort aus der Steiermark unter den Top 3 weltweit

Große Anerkennung für ein steirisches Leitbetrieb: Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf wurde 2025 und 2026 mehrfach national und international ausgezeichnet und zählt nun zu den beliebtesten Hotel-Resorts weltweit.

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf verzeichnet ein erfolgreiches Auszeichnungsjahr. Nationale und internationale Jurys sowie Gästebewertungen bestätigen die Qualitätsstrategie des Betriebs. Beim HolidayCheck Award 2026 erreichte das Resort Platz 3 weltweit und Platz 1 in Österreich in der Kategorie Hotel-Resorts. Grundlage dafür sind 892.000 Gästebewertungen aus dem vergangenen Jahr.

Gute Bewertungen auf Plattformen

Auch auf Booking.com erhielt das Resort eine hohe Bewertung. Beim Traveller Review Award 2026 wurden 9,1 von 10 Punkten vergeben. Im Relax Guide 2026 wurde das Haus mit 2 Lilien und 15 Punkten bewertet und damit als „außergewöhnlich“ eingestuft.

Weitere Auszeichnungen 2025 und 2026

Zusätzlich zu den Gästebewertungen wurde das Resort auch von Fachjurys ausgezeichnet. 2025 erhielt der Betrieb unter anderem den ICONIC Award und den LOOP Design Award für das Interior Design der neu gestalteten Zimmer. Der Green Panther in Silber in der Kategorie Corporate Design sowie der DACH Spa Award für Wellnessqualität wurden ebenfalls vergeben. 2026 wurde dem Resort das Steirische Landeswappen verliehen. Geschäftsführer Gernot Deutsch sagt: „Hinter jeder Auszeichnung stehen Menschen, die mit Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit und Herz arbeiten. Dieser Erfolg gehört somit unserem gesamten Team.“