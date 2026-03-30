101 neue Pflegekräfte starten jetzt in der Steiermark

101 frisch ausgebildete Pflegekräfte starten jetzt in den Berufsalltag: Am Bildungszentrum Ost wurden sie feierlich verabschiedet und stehen ab sofort in steirischen Einrichtungen im Einsatz.

Am Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Ost in Graz wurden am Montag, dem 30. März 2026, insgesamt 101 Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet. Sie haben ihre Ausbildung in der Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz erfolgreich abgeschlossen. Möglich war das in unterschiedlichen Formen: in Vollzeit, berufsbegleitend oder in Kooperation mit der HLW Weiz. Damit wächst das steirische Gesundheitssystem um dringend benötigte Fachkräfte.

Früher Einstieg, viele Wege

Die Pflegeausbildung in der Steiermark ist durchlässig aufgebaut. Das bedeutet: Jugendliche können bereits mit 15 Jahren starten. Mit 18 Jahren haben sie neben der Pflichtschule auch die Pflegeassistenz in der Tasche. Danach stehen weitere Wege offen, etwa die Ausbildung zur Pflegefachassistenz oder ein Bachelorstudium in Gesundheits- und Krankenpflege. So entstehen echte Karrierechancen direkt in der Region.

„Ausbildung war herausfordernd“

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) würdigte bei der Feier den Einsatz der Absolventinnen und Absolventen. „Ihre Ausbildung war herausfordernd, doch Sie haben sie mit Mut, Fachwissen und mitfühlender Menschlichkeit gemeistert. Dafür gebührt Ihnen großer Respekt. Sie haben nicht nur medizinisches Wissen erworben, sondern auch die Kunst des Zuhörens, des Vertrauensaufbaus und der Teamarbeit. Ihr Abschluss ist der Beginn einer beruflichen Laufbahn, in der Sie jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen.”

©Peter Goda Karin Pesl-Ulm (Referatsleiterin für Gesundheitsberufe des Landes Steiermark), Karlheinz Kornhäusl (Landesrat für Gesundheit, Pflege, Kultur) und Direktor Gerald Hörzer (Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Ost) mit einer Absolventin.

Verantwortung im Berufsalltag

Die neuen Pflegekräfte übernehmen künftig vielfältige Aufgaben in steirischen Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung bei der Pflege, Hilfe bei Mobilisation und Mahlzeiten sowie Dokumentation. Auch Tätigkeiten wie Wundversorgung, Medikamentengabe, das Überwachen von Vitalwerten und die Durchführung von Untersuchungen gehören zu ihrem Arbeitsalltag.