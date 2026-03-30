Auto überschlägt sich bei Überholmanöver – Lenker (83) verletzt

besser schreiben Schwarzautal: Nach einem missglückten Überholmanöver überschlägt sich ein Pkw auf der L247. Der 83-jährige Lenker wird verletzt und ins LKH Feldbach gebracht.

Gegen 11.30 Uhr kam es auf der L247 Labilltalstraße zu einem folgenschweren Unfall. Ein 20-jähriger Paketzusteller wollte mit seinem Kleintransporter gerade von der Landesstraße in eine Hauseinfahrt abbiegen. Genau in diesem Moment setzte ein nachkommender 83-jähriger Autofahrer zum Überholen an. „In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge“, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen von der Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Ins LKH eingeliefert

„Der 83-Jährige wurde aus seinem Pkw gerettet und nach medizinischer Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach überstellt“, heißt es weiter. Ein Alkotest bei beiden beteiligten Lenkern verlief negativ.