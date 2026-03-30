Neue Stelle geschaffen: Bruck setzt auf Wirtschaftskoordinatorin

In Bruck an der Mur übernimmt Stefanie Gleixner die neu geschaffene Position der Wirtschaftskoordinatorin. Die 36-Jährige soll künftig die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt, besonders in der Innenstadt, strategisch begleiten.

Die Stadt Bruck an der Mur hat mit Stefanie Gleixner eine neue Wirtschaftskoordinatorin bestellt. Sie setzte sich im Bewerbungsverfahren gegen 45 Mitbewerber durch. Die Funktion wurde neu geschaffen und ist direkt bei der Bürgermeisterin angesiedelt. Ziel ist es, wirtschaftliche Themen gebündelt zu bearbeiten und eine zentrale Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Politik zu schaffen. Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger sagt dazu: „Für Bruck an der Mur ist die wirtschaftliche Entwicklung – insbesondere auch in der Altstadt – ein zentrales Zukunftsthema.“

Innenstadt soll gestärkt werden

Ein Schwerpunkt der neuen Aufgabe liegt auf der Belebung der Innenstadt. Geplant sind Maßnahmen zur Unterstützung bestehender Betriebe sowie zur Förderung von Neuansiedlungen. Auch die Nutzung von Leerständen und die Aufenthaltsqualität sollen verbessert werden. Vizebürgermeister Raphael Pensl erklärt: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Innenstadt stärken, unsere bestehenden Betriebe unterstützen, Neuansiedlungen forcieren und die Attraktivität unserer Stadt steigern.“

Erfahrung in Tourismus und Marketing

Stefanie Gleixner ist im Mürz- und Murtal aufgewachsen und hat Tourismus & Freizeitwirtschaft sowie Marketing & Sales studiert. Berufliche Stationen führten sie unter anderem zum Tourismusverband und Stadtmarketing Judenburg sowie in den Bereich Marketing & PR beim Projekt Spielberg am Red Bull Ring. Seit 2024 war sie im Content-Management der Stadtkommunikation Bruck an der Mur tätig.

©Stadt Bruck – Vassilev (v.l.n.r.) „Stabstellenleiter Christian Mayer, Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger, die neue Wirtschaftkoordinatorin Stefanie Gleixner und Vizebürgermeister Raphael Pensl.“

Vernetzung und Standortmarketing im Fokus

In ihrer neuen Rolle liegt der Fokus auf Vernetzung, Projektumsetzung und Standortmarketing. Gleixner betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Niemand glaubt mehr an eine Stadt als die Menschen, die hier leben und wirtschaften – genau darauf wollen wir aufbauen.“ Mit Veranstaltungen und gezielten Maßnahmen sollen Impulse für die Innenstadt gesetzt werden. „Die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel“, so Gleixner.

Zentrale Anlaufstelle für Betriebe

Die neue Funktion ist Teil einer erweiterten Stabstelle für Stadtkommunikation und Standortmarketing. Dort werden künftig Wirtschaft, Kommunikation und Zuzugsmanagement gebündelt. Laut Stabstellenleiter Christian Mayer entsteht damit „eine schnelle und effiziente Ansprechstelle“, die Unternehmen, Gründer und neue Bürger unterstützt.

Langfristige Positionierung geplant

Ein übergeordnetes Ziel ist der Aufbau einer klaren Standortmarke für Bruck an der Mur. Die Stadt soll als Wirtschaftsstandort gestärkt und ihre Potenziale sichtbarer gemacht werden. Gleixner erklärt: „Hier möchte ich ansetzen, die Stärken der Stadt nach innen und außen sichtbar machen und Bruck als Wirtschaftsstandort langfristig attraktiv positionieren.“