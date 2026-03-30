A2 gesperrt: Brand im Herzogbergtunnel – ein Verletzter

Auf der A2 bei Steinberg und Modriach geht aktuell nichts mehr: Im Herzogbergtunnel hat ein Baufahrzeug gebrannt. Eine Person wurde verletzt und mit dem Hubschrauber abtransportiert. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Herzogbergtunnel ist es am Montag, dem 30. März, zu einem Brand gekommen. In der zweiten Tunnelröhre, in der derzeit gebaut wird, fing ein Lkw Feuer. Laut ORF konnte der Brand inzwischen gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde eine Person verletzt. Wie ein Vertreter der Asfinag gegenüber dem ORF schilderte, musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden, um den Verletzten rasch abzutransportieren. Dadurch verzögert sich auch die weitere Abwicklung im Tunnel.

A2 aktuell gesperrt

Die Südautobahn ist zwischen Steinberg und Modriach derzeit komplett gesperrt. Grund dafür ist der laufende Einsatz im Tunnel. Erst wenn dieser abgeschlossen ist und die Strecke überprüft wurde, kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Wie lange das noch dauert, ist aktuell nicht abschätzbar.

Umleitung über B70

Für dich heißt das: ausweichen. Der Verkehr wird während der Sperre über die B70 umgeleitet. Alternativ bleibt nur, die Aufhebung der Sperre abzuwarten. Sobald der Einsatz beendet ist, soll der Herzogbergtunnel wieder geöffnet werden.