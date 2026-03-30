Drei heimische Unis bündeln Kräfte für neue Doktoratsschule

Drei heimische Top-Unis ziehen an einem Strang: Mit „TU-BRIDGE“ startet erstmals eine gemeinsame Doctoral School von TU Wien, TU Graz und Montanuni Leoben und setzt damit ein starkes Zeichen für die Forschung in Österreich.

Die TU Austria hat entschieden: Die erste gemeinsame Doctoral School geht an das Projekt „TU-BRIDGE – TU Austria Doc School for BatteRy Imaging, Durability, AGing & Recycling“. Sechs Konsortien hatten sich beworben, am Ende überzeugte TU-BRIDGE in einem mehrstufigen Auswahlprozess. Bewertet wurden unter anderem wissenschaftliche Qualität, strategische Bedeutung und die Zusammenarbeit über Universitätsgrenzen hinweg. Hinter der Initiative stehen die TU Wien, TU Graz und die Montanuniversität Leoben.

Entscheidung fiel nicht leicht

Die Konkurrenz war stark. Alle sechs eingereichten Projekte konnten mit hoher Qualität und innovativen Ansätzen punkten. TU Austria Präsident Jens Schneider betont: „Alle sechs Konsortien haben herausragende Konzepte vorgelegt und eindrucksvoll gezeigt, welches wissenschaftliche Potenzial in der Kooperation der TU Austria Universitäten steckt. Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen.“ Ausschlaggebend sei letztlich die Kombination aus Exzellenz und einem überzeugenden Ausbildungsmodell gewesen.

Zusammenarbeit wird weiter ausgebaut

Mit der neuen Doctoral School vertieft die TU Austria ihre Kooperation auch in der Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden. Künftig werden diese gemeinsam von Forschenden aller drei Universitäten betreut. Ergänzt wird das durch ein strukturiertes Ausbildungsprogramm, internationale Kooperationen und interdisziplinäre Angebote. Ziel ist es, die Stärken der Standorte gezielt zu bündeln – von Materialwissenschaften bis hin zu Künstlicher Intelligenz.

Batterieforschung im Mittelpunkt

Das ausgewählte Projekt TU-BRIDGE widmet sich einem zentralen Zukunftsthema: der Batterietechnologie. Im Fokus stehen unter anderem bildgebende Analyseverfahren, Alterungsprozesse, Lebensdauer und Recycling. Damit greift das Programm wichtige Fragen der Energie- und Mobilitätswende auf und stärkt gleichzeitig die Position der heimischen Forschung in einem international wachsenden Bereich.

Impuls für Forschungsstandort

Mit der ersten gemeinsamen Doctoral School setzt die TU Austria einen wichtigen Schritt in Richtung Internationalisierung. Durch die enge Zusammenarbeit entsteht ein attraktives Umfeld für Nachwuchsforschende aus aller Welt. Gleichzeitig wird die Sichtbarkeit der technischen Spitzenforschung aus Österreich weiter gestärkt.