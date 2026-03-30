Regen und Schnee im Norden, Sonne in der Südsteiermark

Am Dienstag, dem 31. Mürz, setzt sich in der Steiermark das wechselhafte Wetter fort. „Entlang der Alpennordseite gibt es weiterhin dichte Wolken und häufigen Regen und Schneefall“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zu Beginn ist es bis in die Täler winterlich, im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze jedoch auf rund 800 Meter an. Im Oberen Murtal und im Süden zeigt sich bei wechselnder Bewölkung zumindest zeitweise die Sonne, und es bleibt meist trocken. Allerdings weht hier erneut lebhafter bis kräftiger Nordwind. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -1 und 4 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 11 Grad erreicht.