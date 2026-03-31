Spektakulärer Unfall: Wagen hebt über Rampe ab

Am Montagabend, dem 30. März 2026, überschlug sich ein Wagen in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) in der Steiermark nachdem er über die Rampe eines Lkw fuhr. Der Pkw-Lenker wurde ins LKH Weiz verbracht.

Kurz nach 20 Uhr fuhr ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Auto entlang einer Gemeindestraße. Zur selben Zeit hatte ein 31-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, einen Lkw am Straßenrand abgestellt und die Laderampe abgesenkt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Laderampe weder beleuchtet noch abgesichert gewesen sein. In weiterer Folge übersah der 77-jährige Autofahrer den Lkw und fuhr ungebremst über Rampe.

Lenker konnte sich selbst befreien

Der Wagen kam auf einem angrenzenden Grundstück am Dach liegend zum Stillstand. Der 77-Jährige schaffte es sich selbständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert.