Windwarnung in der Steiermark: Welche Gebiete besonders betroffen sind

Starker Wind zieht am Dienstag über das steirische Bergland: Böen von bis zu 80 km/h sind möglich. Behörden warnen vor erhöhter Gefahr, besonders in Wäldern sollte derzeit Vorsicht gelten.

Ab Dienstagfrüh, dem 31. März wird es wieder windig im steirischen Bergland. Es wird Wind von über 60 km/h erwartet, im Tagesverlauf sollen sogar Windspitzen bis zu 80 km/h möglich sein, heißt es vom Land Steiermark. Hauptbetroffen sind vor allem die Stubalpe, das Grazer Bergland und das Joglland. Besondere Vorsicht gilt in den Gebieten Graz-Umgebung, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Voitsberg. Im Vorland soll der Wind etwas schwächer wehen (unter 60 km/h). Mit den Abendstunden soll sich das Wetter wieder beruhigen und der Wind langsam nachlassen.

„Wälder aktuell möglichst meiden“

Die Karwoche bleibt dennoch windig, jedoch werden kaum Windspitzen über 60 km/h erwartet. Besondere Vorsicht gilt im Wald. „Die starken Winde können weitere Schäden verursachen – vor allem im steirischen Randgebirge (nördl. GU, HF, WZ)“, warnt das Land. Viele Wälder sind bereits vorgeschädigt, weshalb ein erhöhtes Risiko für umstürzende Bäume besteht. Damit könnten Stromausfälle und Straßensperren einhergehen. „Wälder aktuell möglichst meiden!“, so der Appell vom Land.