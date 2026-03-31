Osterfeuer: Warum heuer in der Steiermark besondere Vorsicht geboten ist
Trockene Böden und Wind erhöhen das Risiko: Osterfeuer können schnell zur Brandgefahr werden. Das Land Steiermark mahnt zur Vorsicht und verweist auf klare Regeln.
In der Steiermark werden am kommenden Samstag wieder in zahlreichen Landesteilen die traditionellen Osterfeuer entzündet. Es handelt sich dabei um gelebtes Brauchtum, bei dem die Menschen zusammenkommen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Bei aller Freude sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Osterfeuer eine potenzielle Gefahr darstellen. Der Landesfeuerwehrverband wies bereits auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die damit verbundenen Sicherheitsvorgaben beim Abbrennen von Brauchtumsfeuern hin.
Osterfeuer in Graz verboten
Das Abbrennen ist übrigens nicht flächendeckend gestattet. In Graz etwa besteht ein generelles Verbot für derartige Feuer. Auch in mehreren Gemeinden im Grazer Umland gelten strenge Einschränkungen. Dort ist lediglich ein einziges Brauchtumsfeuer, organisiert durch die Gemeinde selbst oder durch eine von ihr beauftragte Stelle, zulässig. Das Entzünden eines Osterfeuers ist in der Steiermark ausschließlich von Karsamstag, 4. April ab 15 Uhr bis Ostersonntag, 5. April um 3 Uhr früh zulässig.
Starker Wind und Trockenheit
Aufgrund der aktuell herrschenden Witterung appelliert das Land besonders eindringlich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Der Winter war in vielen steirischen Region sehr niederschlagsarm, das Sturmereignis vor einigen Tagen hat den Boden zusätzlich ausgetrocknet und auch bis zum Osterwochenende ist aus heutiger Sicht kein nennenswerter Regen zu erwarten. Gleichzeitig ist mit anhaltendem Wind in der Karwoche zu rechnen. Diese Kombination erhöht das Risiko für höchst gefährlichen Funkenflug, der Brände auslösen kann.
Statements
Landeshauptmann Mario Kunasek sagt: „Gerade in heiklen Situationen zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und Verlässlichkeit sind. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir uns im Ernstfall auf unsere steirischen Feuerwehren verlassen können. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Kameraden, die mit großem Engagement – meist ehrenamtlich – für die Sicherheit ihrer Mitmenschen sorgen. Ihr Einsatz verdient höchsten Respekt. Die Regeln für Brauchtumsfeuer ermöglichen uns ein sicheres Osterfest – mit Rücksicht auf Menschen, Tiere und Natur. Nutzen wir sie verantwortungsvoll und pflegen wir unser Brauchtum. Ich wünsche allen Steirerinnen und Steirern ein frohes, gesegnetes und sicheres Osterfest.“
Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer betont: „Unsere steirischen Wälder sind nicht nur einzigartige Naturräume und wichtige Erholungsorte, sondern auch Lebens- und Wirtschaftsgrundlage für viele Menschen. Gerade bei den traditionellen Osterfeuern gilt: Brauchtum hat seinen festen Platz – aber nur mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein. Schon ein kleiner Funke kann verheerende Schäden anrichten und Mensch, Tier sowie Natur gefährden. Rund 85 Prozent der Waldbrände in Österreich sind auf menschliches Verhalten zurückzuführen – häufig aus Unachtsamkeit. Umso wichtiger ist es, gerade bei Osterfeuern besonders achtsam zu sein, denn die meisten Brände sind durch verantwortungsvolles Handeln vermeidbar. Schützen wir gemeinsam, was uns allen wichtig ist: unseren Wald.“
Landesfeuerwehrkommandant-