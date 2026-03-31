Osterfeuer: Warum heuer in der Steiermark besondere Vorsicht geboten ist

Landeshauptmann Mario Kunasek sagt: „Gerade in heiklen Situationen zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und Verlässlichkeit sind. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir uns im Ernstfall auf unsere steirischen Feuerwehren verlassen können. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Kameraden, die mit großem Engagement – meist ehrenamtlich – für die Sicherheit ihrer Mitmenschen sorgen. Ihr Einsatz verdient höchsten Respekt. Die Regeln für Brauchtumsfeuer ermöglichen uns ein sicheres Osterfest – mit Rücksicht auf Menschen, Tiere und Natur. Nutzen wir sie verantwortungsvoll und pflegen wir unser Brauchtum. Ich wünsche allen Steirerinnen und Steirern ein frohes, gesegnetes und sicheres Osterfest.“

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer betont: „Unsere steirischen Wälder sind nicht nur einzigartige Naturräume und wichtige Erholungsorte, sondern auch Lebens- und Wirtschaftsgrundlage für viele Menschen. Gerade bei den traditionellen Osterfeuern gilt: Brauchtum hat seinen festen Platz – aber nur mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein. Schon ein kleiner Funke kann verheerende Schäden anrichten und Mensch, Tier sowie Natur gefährden. Rund 85 Prozent der Waldbrände in Österreich sind auf menschliches Verhalten zurückzuführen – häufig aus Unachtsamkeit. Umso wichtiger ist es, gerade bei Osterfeuern besonders achtsam zu sein, denn die meisten Brände sind durch verantwortungsvolles Handeln vermeidbar. Schützen wir gemeinsam, was uns allen wichtig ist: unseren Wald.“

Landesfeuerwehrkommandant- Stellvertreter LBDS Christian Leitgeb erklärt: „Wir wissen, dass Brauchtumsfeuer in vielen Regionen fester Bestandteil des kulturellen Lebens sind. Daher wollen wir als Feuerwehr keineswegs als Spaßbremse oder Verhinderer auftreten, sondern als Partner, der mit sachlicher Information und klaren Empfehlungen zur Sicherheit aller beitragen möchte, damit Brauchtum und Feiern nicht zur Gefahr für Mensch, Tier und Umwelt wird. Wer ein Osterfeuer entzündet, übernimmt auch die Verantwortung dafür, dass es nicht außer Kontrolle gerät“, betont Leitgeb, der appelliert, auf das eigene Bauchgefühl zu hören. „Wenn es zu trocken oder zu windig ist, lieber nicht anzünden. Und wenn doch, dann nur mit ausreichend Abstand laut den jeweiligen Vorgaben, mit ausreichend verfügbarem Löschmittel und mit entsprechendem Verantwortungsbewusstsein“