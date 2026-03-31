Steirer sorgt für Premiere bei „2 Minuten 2 Millionen“

Ein Gründer aus der Steiermark bringt frischen Wind in die Show: Mit einer ungewöhnlichen Idee und einem besonderen Auftritt schreibt er TV-Geschichte. Auch andere Start-ups sorgen für Bewegung im Studio.

Für einen besonderen Moment sorgt Egon Wolf aus dem Bezirk Weiz bei der aktuellen Folge von „2 Minuten 2 Millionen“. Mit seinen neuartigen Reitsporen präsentiert er nicht nur eine patentierte Lösung für mehr Sicherheit im Reitsport, sondern auch einen Auftritt, der so noch nicht zu sehen war. Die Innovation: Sporen, die direkt im Absatz des Reitstiefels verankert sind und sich im Notfall automatisch lösen – ganz ohne klassische Riemen oder Bügel.

©Puls 4/Gerry Frank Der Steirer Egon Wolf präsentiert… ©Puls 4/Gerry Frank …bei „2 Minuten 2 Millionen“ sein Konzept.

Steirer nimmt auch Investorenstuhl Platz

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein tierischer Begleiter im Studio, der die Präsentation begleitet. Doch genau dieser sorgt auch für eine unerwartete Wendung: Investor Alexander Schütz ist bei dem Pitch gezwungen das Studio zu verlassen. Kurzerhand wechselt Egon Wolf die Seiten und nimmt selbst auf dem Investorenstuhl Platz.

Weitere Start-ups bei „2 Minuten 2 Millionen“

Neben dieser Premiere bringt ein weiteres Start-up ordentlich Bewegung ins Studio. Zwei Gründer präsentieren eine modulare Trainingsweste, die sich individuell an den Körper anpassen lässt und auch bei intensiven Bewegungen stabil bleibt. Die Innovation wird direkt vor Ort getestet und verlangt den Investoren körperlich einiges ab. Abgerundet wird die Folge durch weitere Ideen aus Österreich: von Lösungen zur Unterstützung der Fruchtbarkeit bis hin zu einem Gerät, das das Rösten von Kaffee und anderen Lebensmitteln in die eigenen vier Wände bringt. Die aktuelle Ausgabe zeigt einmal mehr, wie vielfältig und überraschend die heimische Start-up-Szene ist.

©Puls 4/Gerry Frank

Ausstrahlung „2 Minuten 2 Millionen“ ist immer dienstags um 20.15 Uhr auf JOYN und PULS 4 zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.03.2026 um 10:19 Uhr aktualisiert