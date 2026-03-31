/ ©FF Strassen
Auto überschlug sich auf verschneiter Straße: „Wie durch ein Wunder…“
Am frühen Dienstagmorgen, dem 31. März 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Strassen (Bezirk Liezen) gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die L731 (Radlingstrasse) alarmiert.
Ein Wagen kam aufgrund winterlicher Fahrverhältnisse von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach in einem Bachbett zum Stillstand. „Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Strassen, welche mithilfe eines LKW-Krans das Fahrzeug erfolgreich bergen konnte. Das Auto wurde wieder auf die Straße gehoben und anschließend abgeschleppt. Nach rund zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden und wieder einrücken.
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