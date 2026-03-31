Brand bei Einfamilienhaus: Zwei Bewohner (47, 50) im Krankenhaus

Dienstagfrüh, 31. März 2026, brach im Keller eines Einfamilienhauses in Gralla (Bezirk Leibnitz) ein Brand aus. Zwei Hausbewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 3 Uhr bemerkte ein Hausbewohner den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Untergralla konnte den Brand löschen und eine im Haus befindliche Katze retten. Nach der Erstversorgung wurden zwei Hausbewohner, eine 47-Jährige und ein 50-Jähriger, mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein technischer Defekt beim Laden von Akkus den Brand ausgelöst haben.