Krank nach Arbeitsunfall: Darum bekommt Steirer tausende Euro zurück

„Endet dein Arbeitsverhältnis und du bist noch im Krankenstand, kannst du unter Umständen Anspruch auf eine Fortzahlung deines Lohns über das Jobende hinaus haben“, informiert die Arbeiterkammer Steiermark. So auch in dem folgenden Fall: Nach einem Arbeitsunfall befand sich ein Küchenleiter etwa 2,5 Monate im Krankenstand. „Gleich zu Beginn von diesem wurde das Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst. Ab diesem Zeitpunkt zahlte die Firma aber keine Entgeltfortzahlung mehr!“, heißt es von der AK, welche für die fast zwei Monate einen Vergleich erzielen konnte: „Der Betrieb zahlte über 8.000 Euro an Entgeltfortzahlung sowie ausstehenden Lohn und Sonderzahlungen nach.“