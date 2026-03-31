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/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Bild auf 5min.at zeigt einen Löscheinsatz eines Traktorbrands.
Die Stadtfeuerwehr Leibnitz rückte zum Einsatz aus.
Leibnitz
31/03/2026
Einsatz

Brand auf steirischem Firmengelände: Radbagger geht in Flammen auf

Ein Radbagger geriet in der Nacht in Brand, Mitarbeiter reagierten rasch. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(170 Wörter)

In der Nacht auf den 31. März wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz zu Nachlöscharbeiten nach einem Brand eines Radbaggers auf einem Firmengelände alarmiert. Mitarbeiter des Betriebes bemerkten den Brand und setzten umgehend erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern, wodurch eine weitere Brandausbreitung vorerst eingedämmt werden konnte.

Bild auf 5min.at zeigt einen Löscheinsatz eines Traktorbrands.
©Stadtfeuerwehr Leibnitz

Brand erfolgreich gelöscht

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bagger dennoch in Teilen weiterhin in Brand. Unter schwerem Atemschutz wurde die Brandbekämpfung mittels Schnellangriffseinrichtung durchgeführt. Dabei konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und das Fahrzeug gezielt abgelöscht werden. In weiterer Folge wurde der betroffene Bereich umfassend gekühlt und der Bagger zusätzlich mit Löschschaum bedeckt, um auch in schwer zugänglichen Bereichen vorhandene Glutnester nachhaltig zu ersticken. Abschließend erfolgte eine Kontrolle mittels Wärmebildkamera, um verbliebene Hitzequellen auszuschließen. Erst danach konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand kriminaltechnischer Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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