Mehr Kriminalität in der Steiermark: Wo die Zahlen gestiegen sind

Die Zahl der Straftaten in der Steiermark ist 2025 gestiegen. Gleichzeitig wurde ein größerer Anteil der Fälle aufgeklärt als im Jahr davor.

Die Landespolizeidirektion Steiermark präsentierte Dienstagmittag, 31. März 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz die Kriminalpolizeiliche Anzeigenstatistik für das Jahr 2025. Trotz eines Anstiegs der Gesamtkriminalität konnte die steirische Polizei die höchste Aufklärungsquote der letzten Jahre verzeichnen und klärte fast sechs von zehn Taten auf.

Gesamtkriminalität

Die Kriminalitätsentwicklung im Jahr 2025 zeigt einen Anstieg der Gesamtkriminalität um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 61.372 Straftaten registriert (2024: 58.378). Besonders hervorzuheben ist, dass die steirische Polizei bereits zum neunten Mal in Folge mehr als jede zweite Straftat aufklären konnte. Mit einer Aufklärungsquote von 58,7 Prozent wurde der Vorjahreswert (57,9%) erneut übertroffen. Parallel dazu stieg die Zahl der ausgeforschten Tatverdächtigen um 4,4 Prozent auf insgesamt 42.651 Personen an.

Jugendkriminalität

Bei der Jugendkriminalität konnte ein Anstieg von 6,6% (2025. 6.308, 2024: 5.889) bei den Tatverdächtigen unter 18 Jahren wahrgenommen werden. Dabei zeigt sich ein differenziertes Bild bei den Alterskategorien. Einerseits stieg die Zahl der Tatverdächtigen zwischen 14 und 18 Jahren von 4.228 auf 4.738. Andererseits sank die Zahl der Tatverdächtigen unter 14 Jahren von 1.661 auf 1.570.

Internetkriminalität

Im Bereich der Internetkriminalität kam es 2025 zu einem Aufwärtstrend. Insgesamt wurden 8.099 Delikte registriert (2024: 7.278). Ein deutliches Plus von 27,4 Prozent verzeichnete der Bereich Cybercrime im engeren Sinne (z.B. Hacking) mit 2.189 Fällen. Auch der Internetbetrug stieg um 5,6 Prozent auf 4.332 Anzeigen an. Ein Rückgang konnte hingegen bei der Internet-Erpressung festgestellt werden, die um 14,1 Prozent auf 383 Fälle sank.

Gewaltkriminalität

Die Gewaltkriminalität stieg 2025 auf 10.428 Fälle an. In 62,1 Prozent der Fälle (7.171) bestand ein Bekanntschaftsverhältnis zwischen Täter und Opfer. Die Gewalt in der Privatsphäre nahm mit 2.390 Fällen ebenfalls zu (2024: 2.134). Im Jahr 2025 wurden sieben vollendete Morde registriert, wobei drei Männer (2024: 5) und vier Frauen (2024: 4) zum Opfer fielen. Positiv zu bewerten ist der Rückgang der Raubdelikte um 6,5 Prozent auf 143 Fälle. Angemerkt wird, dass die Zahlen des School Shootings in Graz nicht miteinbezogen wurden.

Eigentumskriminalität

Die Eigentumskriminalität verzeichnete mit 15.366 Delikten einen kleinen Zuwachs. Häufigste Tatorte waren öffentliche Plätze, Kellerabteile sowie Automaten. Während die KFZ-Diebstähle um 4,5 Prozent auf 126 Fälle sanken, stieg die Zahl der Taschen- und Trickdiebstähle um 4,3 Prozent auf 734 Anzeigen an.

Suchtmittelkriminalität

Die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz stiegen auf 4.205 Fälle. Da es sich hierbei um ein klassisches Kontrolldelikt handelt, spiegelt dieser Wert die konsequente Überwachung des öffentlichen Raums wider.

Wirtschaftskriminalität

Ein signifikanter Anstieg zeigte sich in der Wirtschaftskriminalität mit 12.429 Fällen. Den größten Anteil machten Betrugsdelikte (8.525 Fälle) aus. Besonders hervorzuheben ist die Arbeit der Task Force SOLBE, die zu einem Anstieg der Anzeigen wegen Sozialleistungsbetrugs um 78,4 Prozent (919 Fälle) führte.