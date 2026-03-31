Hilfeschreie retten 65-Jährigen nach Forstunfall

Der Unfall passierte am Dienstag, dem 31. März 2026, gegen 9.45 Uhr im Ortsteil Mitterfladnitz (Bezirk Südoststeiermark). Ein 65-Jähriger war alleine damit beschäftigt, einen Baum zu fällen. Dabei kam es zum Unfall: Der Baum verfing sich zwischen zwei anderen Bäumen. Als der Mann versuchte, den Baum abzulängen, löste sich die Spannung im Holz. Der Stamm schnellte plötzlich zur Seite und traf den 65-Jährigen am Bein. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Forstarbeiter hörte Hilfeschreie

Ein weiterer Forstarbeiter hörte die Hilfeschreie des Verletzten. Er leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Eichkögl, Fladnitz und Kirchberg an der Raab standen im Einsatz und bargen den Mann aus dem unwegsamen Gelände. Anschließend wurde er medizinisch versorgt und ins Krankenhauus gebracht. „Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.