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Foto auf 5min.at zeigt Aufräumarbeiten von Sturmschäden in der Steiermark.
Heftige Sturmböen und umgestürzte Bäume führten zur Sperre der Weizklamm in der Steiermark.
Weiz/Steiermark
31/03/2026
Letzte Arbeiten lauf

Nach Sturmschäden: Weizklamm ab Mittwoch wieder befahrbar

Nach heftigen Sturmböen und tagelanger Sperre gibt es jetzt Entwarnung in der Steiermark: Die B64 durch die Weizklamm ist ab Mittwochmittag wieder befahrbar; letzte Arbeiten laufen noch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(359 Wörter)

Heftige Sturmböen haben vergangene Woche in der Steiermark für zahlreiche Einsätze gesorgt – auch in der Weizklamm. Am Donnerstagabend (26. März 2026) mussten Einsatzkräfte die B64 (Rechbergstraße) sperren. Entwurzelte Bäume und Steinschläge machten das betroffene Straßenstück unpassierbar. Die Sperre traf eine ohnehin angespannte Lage: Bereits zuvor standen Feuerwehren im ganzen Land im Dauereinsatz, Straßen wurden blockiert, Bäume stürzten um.

Foto auf 5min.at zeigt Aufräumarbeiten von Sturmschäden in der Steiermark.
©Land Steiermark/ A16
Nach umfangreichen Aufräumarbeiten und Sicherungsmaßnahmen ist die B64 durch die Weizklamm wieder befahrbar.

Einsatzserie in der ganzen Steiermark

Der Sturm zog sich durch mehrere Regionen. In Gnas blockierten umgestürzte Bäume Straßen, in Eggersdorf bei Graz drohten Äste auf eine Landesstraße zu stürzen. Auch in Weiz selbst kam es zu mehreren Einsätzen. Besonders kritisch war die Lage in der Weizklamm, hier musste die wichtige Verbindung komplett gesperrt werden. Zeitweise wurden Windspitzen von bis zu 100 km/h gemessen, was die Situation zusätzlich verschärfte.

Wetter bremste Öffnung

Eigentlich hätte die Straße früher freigegeben werden sollen. Doch das Wetter machte erneut Probleme. „Nachdem die Wetterbedingungen es erlaubten, erfolgte am Samstag eine Begehung und Beurteilung des betroffenen Abschnitts und auch der Schäden. Eigentlich war geplant, die Weizklamm heute Abend zu öffnen. Doch auch heute spielte das Wetter nicht wirklich mit, zudem wurden bei einer Verbauung Schäden entdeckt, die noch behoben werden müssen. Dank des Einsatzes einer Spezialfirma, der Kollegen der Straßenmeisterei Weiz unter der Leitung von Christoph Reicher und der Feuerwehr kann die Weizklamm nun ab morgen (Mittwoch, 1. April) Mittag – gegen 13 Uhr – wieder befahren werden”, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Foto auf 5min.at zeigt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer
©PB Holzer/Hausjell
„Ab Mittwochmittag ist die Weizklamm wieder befahrbar“, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Umfangreiche Arbeiten nötig

In den vergangenen Tagen wurde intensiv gearbeitet. Spezialfirmen reparierten beschädigte Schutzbauwerke und Netzverbauungen, sicherten Wurzelstöcke und schnitten große Mengen Holz frei. Die Aufräumarbeiten waren aufwendig, da das Gelände schwer zugänglich ist und weiterhin Vorsicht geboten war.

Letzte Arbeiten vor Freigabe

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. „Bis morgen erfolgen noch letzte Sanierungs- und Aufräumarbeiten, zudem müssen beschädigte Leitschienen erneuert werden. Aber bis zu Mittag sollte alles geschafft sein”, erklärt Franz Nöhrer vom Straßenerhaltungsdienst.

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