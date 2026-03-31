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/ ©Inga Seliverstova/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt zwei Frauen in Abendkleidern und mit Wein anstoßen.
Der neue Le Wave Club erweitert das Nachtleben in Leoben um eine weitere Location.
Leoben
31/03/2026
Le Wave Club
#goodnews

Neuer Club bringt frischen Wind ins Leobener Nachtleben

In Leoben entsteht mit dem Le Wave Club eine neue Location für das Nachtleben. Die Betreiber setzen dabei auf ein modernes Konzept.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Mit dem Le Wave Club erweitert sich das Angebot für Nachtschwärmer in Leoben. Der Club setzt auf ein zeitgemäßes Ambiente mit Neon-Elementen und moderner Lichttechnik. Musikalisch liegt der Fokus auf aktuellen Clubsounds, ergänzt durch DJ-Sets. Auch das Getränkeangebot ist Teil des Konzepts und umfasst unter anderem klassische Drinks sowie Signature Cocktails. Die Betreiber erklären dazu: „Mit dem Le Wave Club wollen wir einen neuen Treffpunkt für alle schaffen, die Qualität, Atmosphäre und gute Musik schätzen.“ Zudem heißt es: „Unser Ziel ist es, Leoben um eine Location zu bereichern, die sowohl für exklusive Events als auch für unvergessliche Partynächte steht.“ Geplant sind neben dem regulären Betrieb auch verschiedene Veranstaltungen.

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