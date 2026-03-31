Neuer Club bringt frischen Wind ins Leobener Nachtleben

Mit dem Le Wave Club erweitert sich das Angebot für Nachtschwärmer in Leoben. Der Club setzt auf ein zeitgemäßes Ambiente mit Neon-Elementen und moderner Lichttechnik. Musikalisch liegt der Fokus auf aktuellen Clubsounds, ergänzt durch DJ-Sets. Auch das Getränkeangebot ist Teil des Konzepts und umfasst unter anderem klassische Drinks sowie Signature Cocktails. Die Betreiber erklären dazu: „Mit dem Le Wave Club wollen wir einen neuen Treffpunkt für alle schaffen, die Qualität, Atmosphäre und gute Musik schätzen.“ Zudem heißt es: „Unser Ziel ist es, Leoben um eine Location zu bereichern, die sowohl für exklusive Events als auch für unvergessliche Partynächte steht.“ Geplant sind neben dem regulären Betrieb auch verschiedene Veranstaltungen.