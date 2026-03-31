Neuer Club bringt frischen Wind ins Leobener Nachtleben
In Leoben entsteht mit dem Le Wave Club eine neue Location für das Nachtleben. Die Betreiber setzen dabei auf ein modernes Konzept.
Mit dem Le Wave Club erweitert sich das Angebot für Nachtschwärmer in Leoben. Der Club setzt auf ein zeitgemäßes Ambiente mit Neon-Elementen und moderner Lichttechnik. Musikalisch liegt der Fokus auf aktuellen Clubsounds, ergänzt durch DJ-Sets. Auch das Getränkeangebot ist Teil des Konzepts und umfasst unter anderem klassische Drinks sowie Signature Cocktails. Die Betreiber erklären dazu: „Mit dem Le Wave Club wollen wir einen neuen Treffpunkt für alle schaffen, die Qualität, Atmosphäre und gute Musik schätzen.“ Zudem heißt es: „Unser Ziel ist es, Leoben um eine Location zu bereichern, die sowohl für exklusive Events als auch für unvergessliche Partynächte steht.“ Geplant sind neben dem regulären Betrieb auch verschiedene Veranstaltungen.