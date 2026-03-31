Sohn erfasst Mutter (87) mit Traktor beim Rückwärtsfahren – tot

Hartl im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld: Eine 87-Jährige wurde Dienstagvormittag auf einer Hofzufahrt von einem Traktor erfasst. Trotz sofortiger Hilfe kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Dienstag, 31. März 2026, gegen 9.30 Uhr: Eine 87-Jährige ist mit ihrem Rollator auf einer Hofzufahrt in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) unterwegs. Zur selben Zeit fährt ihr 63-jähriger Sohn mit einem Traktor in derselben Einfahrt. Am Fahrzeug ist ein Güllefass angehängt. Der Mann setzt mit dem Traktor zurück. Laut seinen eigenen Angaben habe er die Frau dabei übersehen. Es kommt zum folgenschweren Zusammenstoß. Die 87-Jährige wird vom Fahrzeug erfasst. Der Lenker reagiert sofort und bringt den Traktor umgehend zum Stillstand.

Jede Hilfe kommt zu spät

Die Landespolizeidirektion Steiermark hält zum Vorfall fest: „Die 87-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen und einer versuchten Reanimation noch an der Unfallstelle.“