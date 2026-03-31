Unfall in Weiz: Auto landet in Mauer – Person verletzt

In der Krottendorfer Hauptstraße in Weiz ist am Dienstagnachmittag ein Auto gegen eine Mauer geprallt. Eine Person wurde dabei verletzt. Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz standen im Einsatz.

In der Krottendorfer Hauptstraße krachte ein Wagen gegen eine Mauer. Eine Person wurde verletzt.

In der Krottendorfer Hauptstraße krachte ein Wagen gegen eine Mauer. Eine Person wurde verletzt.

Am Dienstag, dem 31. März 2026, um 13.53 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Weiz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In der Krottendorfer Hauptstraße ist ein Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Mauer geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Person verletzt. Neben der Feuerwehr standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Nähere Informationen zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

©Stadtfeuerwehr Weiz | Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei standen nach dem Unfall in Weiz im Einsatz.

Feuerwehr sichert Unfallstelle

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen vor Ort mehrere wichtige Aufgaben. Die Unfallstelle wurde abgesichert, um den Verkehr zu schützen. Gleichzeitig bargen die Florianis das beschädigte Fahrzeug. Zusätzlich mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden, um eine Gefährdung für Umwelt und Verkehr zu verhindern. Anschließend wurde die Straße wieder freigemacht.

Einsatz nach gut einer Stunde beendet

Insgesamt standen 15 Feuerwehrmitglieder im Einsatz, sieben weitere waren in Bereitschaft. Unterstützt wurden sie von mehreren Fahrzeugen. Gegen 15.07 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden.