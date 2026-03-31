105 Abteilungen: Das ändert sich jetzt in den KAGes-Spitälern

In der Steiermark endet eine Ära: In allen KAGes-Spitälern wird die Fieberkurve jetzt digital geführt. Was das für Patientinnen, Patienten und Personal bedeutet und warum das ein echter Fortschritt ist.

Mit einem konkreten Moment wurde der Wandel sichtbar: Am 25. November 2025 um exakt 9.50 Uhr verließ der letzte Patient ein KAGes-Spital, dessen Krankheitsverlauf noch auf Papier dokumentiert worden war. Seither ist die sogenannte elektronische Fieberkurve (eFK) in allen 105 Abteilungen im Einsatz. Damit gehört die klassische Papierkurve endgültig der Vergangenheit an. Der Startschuss für dieses Projekt fiel bereits vor sieben Jahren im LKH Hartberg. Nun wurde der Rollout im LKH Graz II abgeschlossen, trotz der Herausforderungen während der Pandemie sogar im geplanten Zeitrahmen.

Alles auf einen Blick

Die digitale Fieberkurve bringt vor allem mehr Übersicht in den Klinikalltag. Vitalzeichen wie Puls oder Blutdruck, Medikation, Laborwerte und ärztliche Anordnungen werden zentral erfasst. Das sorgt nicht nur für bessere Lesbarkeit, sondern auch für einheitliche Standards in allen Häusern. Ein weiterer Vorteil: Berechtigte Mitarbeiter können ortsunabhängig auf die Daten zugreifen. Das spart Zeit und erleichtert Abläufe. Markus Pedevilla, Direktor für Digitalisierung in der KAGes, spricht von einem großen Schritt: „Wir erreichen mit dem Abschluss des eFK-Rollouts einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der KAGes und sind damit punkto Digitalisierung wieder Vorreiter in Österreich und auch im absoluten europäischen Spitzenfeld angesiedelt“.

©KAGes Dipl.-Ing. Dr. Markus Pedevilla, MSc, KAGes Direktor für Digitalisierung, IT, Organisationsentwicklung und Innovationen; Gesundheitslandesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl; Ass.Ärztin Dr. Martina Carnieletto, LKH-Univ. Klinikum Graz; Vorstandsvorsitzender Univ. Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark; Vorstand für Finanzen und Technik Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA

Spürbare Erleichterung im Alltag

Auch aus der Praxis kommt positives Feedback. Stefan Hackl, Stationsleiter am LKH Graz II, betont die Effizienz: „Für mich ist vor allem die Zeitersparnis wesentlich. Manche Prozesse können mit dem neuen System parallel ausgeführt werden.“ Sein Kollege Herbert Koller hebt einen anderen Punkt hervor: „Aus meiner Sicht ist die Lesbarkeit der größte Vorteil an der eFK. Es gibt damit keine unleserlichen Notizen mehr.“ Die strukturierte Darstellung erleichtert die tägliche Arbeit und ermöglicht schnelleres Reagieren im Behandlungsprozess.

Digitalisierung als Vorreiterrolle

Die elektronische Fieberkurve ist nicht der einzige Schritt: Bereits im Dezember 2022 führte die KAGes als erster Krankenanstaltenträger in Österreich das e-Rezept ein. Seit Herbst 2023 können zudem Ambulanzbefunde über die ELGA eingesehen werden. Für den Vorstandsvorsitzenden Gerhard Stark ist klar, wohin die Reise geht: „Die Digitalisierung von Medizin und Pflege erhöht die Effizienz, Genauigkeit und Qualität der Patientenversorgung und unterstützt Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit.“ Auch Finanzvorstand Ulf Drabek sieht darin die Basis für zukünftige Entwicklungen.

Mehr Zeit für Patienten

Die Politik sieht in der Digitalisierung ebenfalls großes Potenzial. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) betont: „Wir reduzieren die Bürokratie und vereinfachen Abläufe in den Spitälern, indem wir die Chancen der Digitalisierung nutzen. Damit schaffen wir mehr Zeit für Patient*innen und weniger Zeit für Formulare.“ Mit der flächendeckenden Einführung der elektronischen Fieberkurve nimmt die Steiermark eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig ist klar: Dieser Schritt ist erst der Anfang weiterer digitaler Entwicklungen im Gesundheitsbereich.