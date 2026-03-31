Kinder regieren ihre eigene Stadt am Red-Bull-Ring

In Spielberg wird Demokratie für Kinder greifbar: In der Kinderstadt DOLBU wählen sie ihren Bürgermeister selbst und gestalten ihre eigene Stadt. Auch die steirische Landespolitik schaute vorbei.

Am Red-Bull-Ring in Spielberg ist Dienstag, dem 31. März 2026, etwas Besonderes passiert: In der Kinderstadt DOLBU haben Kinder das Sagen. Beim Bildungsprojekt der Kinderfreunde Steiermark und der LEADER „InnovationsRegion Murtal“ schlüpfen sie in Rollen, probieren Berufe aus und bauen ihre eigene Stadt auf. Sogar eine eigene Währung gibt es – den „Murtaler“. Höhepunkt war die Bürgermeisterwahl, bei der die Kinder selbst entschieden, wer ihre Stadt anführt.

©Kinderfreunde Steiermark Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom und Bildungslandesrat Stefan Hermann tauchten mit regionalen Verantwortungsträgern in die Welt der Kinderstadt DOLBU ein.

Politik schaut genau hin

Auch die Landespolitik ließ sich dieses Projekt nicht entgehen. Bildungslandesrat Stefan Hermann und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) waren persönlich vor Ort. Gemeinsam mit weiteren regionalen Verantwortungsträgern machten sie sich ein Bild davon, wie Kinder hier Demokratie erleben und aktiv mitgestalten. Die Begeisterung war groß, denn das Projekt zeigt, wie politische Bildung schon früh gelingen kann.

„Demokratie muss gelernt werden“

Für Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) ist klar, wie wichtig solche Initiativen sind: „Demokratie ist kein Selbstläufer – sie muss gelernt, gelebt und immer wieder neu erfahren werden. Projekte wie die Kinderstadt DOLBU zeigen eindrucksvoll, wie wir Kinder bereits früh für demokratische Werte und Prozesse begeistern können. Wer als Kind erlebt, dass die eigene Stimme zählt, wird als Erwachsener Demokratie schützen und gestalten“.

Lernen fürs Leben

Auch Manuela Khom betont den Mehrwert: „Die Kinderstadt DOLBU ist ein beeindruckendes Projekt, das Kindern bereits in jungen Jahren spannende Einblicke in die Wirtschafts- und Arbeitswelt eröffnet.“ Gleichzeitig lernen die Kinder, „was es heißt, gemeinsam etwas aufzubauen“. Spielerisch entdecken sie ihre Talente und entwickeln Interessen, die sie weiter begleiten können. Ihr Dank gilt dem Organisationsteam, das dieses Erlebnis möglich macht.

©Land Steiermark/Büro LR Hermann LAbg. Bruno Aschenbrenner, Bildungslandesrat Stefan Hermann, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, NAbg. Wolfgang Moitzi, Spielbergs Bgm. Manfred Lenger und Mitarbeiter zeigten sich von diesem tollen Projekt begeistert.

Mehr als nur ein Spiel

Laut Veranstaltern stärkt DOLBU nicht nur das Verständnis für Demokratie. Auch Teamgeist, Selbstwirksamkeit und gesellschaftliches Engagement werden gefördert. Unterstützt wird das Projekt vom Land Steiermark, das damit bewusst auf politische Bildung setzt – mit Kindern im Mittelpunkt, die zu mündigen Bürgern von morgen heranwachsen sollen.