Schloss Röthelstein sperrt wieder auf: Neustart fixiert

Im Gesäuse tut sich was: Schloss Röthelstein in Admont öffnet im Frühsommer 2026 wieder seine Tore. Nach fast zwei Jahren Pause steht jetzt fest, wie das historische Haus künftig genutzt werden soll.

Nach knapp zwei Jahren Stillstand ist es fix: Schloss Röthelstein erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Im Frühsommer 2026 wird das historische Gebäude oberhalb von Admont mit einem völlig neuen Konzept wiedereröffnet. Künftig soll das Schloss nicht nur Hotel sein, sondern vor allem als Ort für Veranstaltungen, Hochzeiten und regionale Begegnungen dienen.

Große Runde schmiedet Pläne

Den Startschuss für die Neuausrichtung lieferte ein hochkarätig besetzter Workshop. Vertreter von JUFA Hotels, der Gemeinde Admont und wichtigen Tourismusbetrieben saßen gemeinsam am Tisch. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Christian Haider, TVB-Geschäftsführerin Jaqueline Egger sowie Verantwortliche aus Nationalpark und Stift Admont. Im Fokus stand die Frage, wie das Schloss künftig besser mit bestehenden Angeboten der Region verknüpft werden kann.

©JUFA Hotels Nach fast zwei Jahren Pause wird das historische Wahrzeichen wieder zum Treffpunkt für Gäste und Einheimische. ©JUFA Hotels Vertreter aus Tourismus, Gemeinde und Wirtschaft arbeiteten gemeinsam an der Zukunft des Schlosses.

Erlebnisse sollen verbunden werden

Ein zentrales Ziel ist es, Gästen mehr kombinierte Erlebnisse zu bieten. Themen wie das „Dark Sky Reserve“ im Nationalpark Gesäuse oder die bekannte Stiftsbibliothek sollen eng mit dem Schloss-Angebot verzahnt werden. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass auch Einheimische profitieren. Geplant sind etwa Kindergeburtstage, Konzerte oder Frühstücksangebote im Schloss. So soll das Gebäude wieder stärker Teil des Alltags in Admont werden.

„Kreative und erfrischende Energie“

JUFA-Gründer Gerhard Wendl zeigt sich nach dem Workshop optimistisch: „Dieser erste Termin nach unserer Neuaufstellung war für mich sehr wichtig, und ich bin begeistert, mit welcher kreativen und erfrischenden Energie hier gearbeitet wurde und wird.“ Für ihn steht fest, dass Admont und das Gesäuse großes touristisches Potenzial haben. Auch Bürgermeister Christian Haider betont die Bedeutung des Projekts: „Das Schloss Röthelstein steht für Admont wie die beiden Kirchtürme der Stiftskirche und die Gesäuse Berge.“ Die Wiedereröffnung sei von vielen lange gewünscht worden. „Das Schloss Röthelstein ist ein Teil Admonter Geschichte“, so Haider, „und hier können wir auch in Zukunft mit einem neuen Konzept für unsere Bewohner, aber auch für Nächtigungsgäste anknüpfen.“

So geht es jetzt weiter

Bis zur Eröffnung wird noch intensiv gearbeitet. In den kommenden Monaten sollen konkrete Angebote geschnürt und Details finalisiert werden. Wann genau im Frühsommer 2026 die Tore aufgehen, wird erst bei einem eigenen Medientermin direkt vor Ort bekanntgegeben. Klar ist aber schon jetzt: Schloss Röthelstein steht vor einem Neustart, der weit über seine Mauern hinaus Wirkung zeigen soll.