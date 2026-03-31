April, April: So startet die Steiermark in den Mittwoch

Am Mittwoch, dem 1. April, beruhigt sich das Wetter in der Steiermark allmählich. „Bis Mittag halten sich im Norden der Obersteiermark noch viele Wolken, Regen und Schneefall klingen aber nach und nach ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Süden lockert es bereits ab dem späten Vormittag auf. Am Nachmittag zeigt sich vom Mürztal bis in den Süden zeitweise die Sonne. Trüb bleibt es hingegen vor allem im Norden und Westen der Obersteiermark. Der Nordostwind weht weiterhin lebhaft bis kräftig. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und 5 Grad, am Nachmittag werden 4 bis 12 Grad erreicht.