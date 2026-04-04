Wo und wann finden die Speisesegnungen in der Steiermark statt?
Gelebtes Brauchtum! Am Karsamstag, dem 4. April 2026, finden traditionell in vielen steirischen Pfarren sogenannte Speisesegnungen statt. Einen Überblick findet ihr hier.
Osterschinken, Kren, gefärbte Eier und süße Osterbäckereien: Am Karsamstag gehört die Speisensegnung für viele ganz selbstverständlich dazu. In nahezu jedem katholischen Haushalt wird ein Korb mit den klassischen Köstlichkeiten vorbereitet, sorgfältig gedeckt und schließlich zur Segnung getragen – auf den Kirchplatz, zur Kapelle oder mitten ins Dorf. 5 Minuten hat einen Überblick über die Termine der Speisensegnungen der katholischen Kirche zusammengestellt.
Nimmst du heute an einer Speisesegnung teil?
Speisensegnungen am Karsamstag (4. April 2026) in der Steiermark:
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
- 8 Uhr Pfarrkirche Ottendorf
- 9.30 Uhr Ziegenbergkapelle, Ottendorf
- 10 Uhr Pfarrkirche Pinggau
- 13 Uhr Kirche Sparberegg
- 15 Uhr Pfarrkirche Pöllau
Bezirk Südoststeiermark
- 8 Uhr Pfarrkirche Tieschen
- 9 Uhr Kapelle Frutten (St. Anna am Aigen)
- 10 Uhr Waltra-Dorf (St. Anna am Aigen)
- 13 Uhr Pfarrgebiet St. Peter am Ottersbach
- 16 Uhr Pfarrkirche St. Peter am Ottersbach
Bezirk Weiz
- 10 Uhr Bezirkspflegeheim Weiz
- 10 Uhr Volkshilfeheim Weiz
- 12.30 Uhr Dorfkreuz St. Johann bei Herberstein
- 15 Uhr Seelsorgestelle Maria Fieberbründl
Graz
- 10 Uhr Grazer Dom
- 11 Uhr Stadtpfarrkirche Graz
- 11 Uhr Pfarrkirche Andritz
- 13 Uhr Zentralfriedhof-Kirche
- 15 Uhr Pfarrkirche Herz Jesu
Bezirk Graz-Umgebung
- 11 Uhr Seniorenhaus Autal
- 13.30 Uhr Kirche Autal
- 14 Uhr Jägerkapelle Kaltenbach
- 15 Uhr Wöblinger Kreuz
- 16 Uhr Tirolerhofkreuz
Bezirk Deutschlandsberg
- 9.30 Uhr Mitterbauerkreuz, Preding
- 11.30 Uhr Kapelle Pöls
- 13 Uhr Schloss Hornegg
- 14.30 Uhr Kapelle Wetzelsdorf
- 15.15 Uhr Pfarrkirche Preding
Bezirk Leibnitz
- 10 Uhr Schuntner-Kapelle, Spielfeld
- 11 Uhr Pfarrkirche Spielfeld
- 10.30 Uhr Pfarrkirche Straß
- 14 Uhr Pfarrkirche Wildon
Bezirk Voitsberg
- 9 Uhr Kirchhof Piber
- 10.30 Uhr Annakapelle Piberegg
- 11.30 Uhr Kirchhof Piber
- 12 Uhr Pfarrkirche St. Josef Voitsberg
- 16 Uhr Pfarrkirche St. Josef Voitsberg
Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
- 10 Uhr Pfarrkirche Pernegg
- 11 Uhr Frauenkirche Pernegg
- 11.45 Uhr Pfarrkirche St. Dionysen
- 15 Uhr Stadtpfarrkirche Bruck
Bezirk Leoben
- 11 Uhr Pfarrkirche Niklasdorf
- 12 Uhr Spielplatz Graben
- 14 Uhr Brandgraben
- 15 Uhr Pfarrkirche Niklasdorf
Bezirk Murtal
- 7.30 Uhr Basilika Seckau
- 14 Uhr Basilika Seckau
- 21 Uhr Basilika Seckau
- 13 Uhr Pfarrkirche St. Margarethen
Bezirk Murau
- 11 Uhr Pfarrkirche Neumarkt
- 12 Uhr Pfarrkirche St. Margarethen/Noreia
- 13 Uhr Pfarrkirche Niederwölz
- 15.30 Uhr Pfarrkirche St. Leonhard
Bezirk Liezen
- 10 Uhr Seniorenwohnheim Öblarn
- 12 Uhr Pfarrkirche Schladming
- 14 Uhr Pfarrkirche Schladming
- 15 Uhr Kirchplatz Öblarn
- 16 Uhr Herz-Jesu-Kapelle Niederöblarn
Hinweis:
- In der Steiermark finden am Karsamstag mehrere hundert Speisensegnungen statt, oft im Halbstundentakt über den ganzen Tag verteilt
- Die vollständige, filterbare Liste aller Termine gibt es online bei der
Katholische Kirche Steiermark.