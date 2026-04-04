Wo und wann finden die Speisesegnungen in der Steiermark statt?

Gelebtes Brauchtum! Am Karsamstag, dem 4. April 2026, finden traditionell in vielen steirischen Pfarren sogenannte Speisesegnungen statt. Einen Überblick findet ihr hier.

Osterkörbe voller Köstlichkeiten: "Fleischweihen" finden heute in vielen steirischen Pfarren statt.

Osterkörbe voller Köstlichkeiten: "Fleischweihen" finden heute in vielen steirischen Pfarren statt.

Osterschinken, Kren, gefärbte Eier und süße Osterbäckereien: Am Karsamstag gehört die Speisensegnung für viele ganz selbstverständlich dazu. In nahezu jedem katholischen Haushalt wird ein Korb mit den klassischen Köstlichkeiten vorbereitet, sorgfältig gedeckt und schließlich zur Segnung getragen – auf den Kirchplatz, zur Kapelle oder mitten ins Dorf. 5 Minuten hat einen Überblick über die Termine der Speisensegnungen der katholischen Kirche zusammengestellt.

Nimmst du heute an einer Speisesegnung teil? Ja natürlich! Heuer nicht. Nein, ich habe einen anderen Glauben. Weiß ich noch nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal