Osterglück in der Steiermark: Joker-Jackpot geknackt

Der Osterhase meint es heuer gut mit der Steiermark: Ein Joker-Jackpot bringt satte 171.800 Euro ins Bundesland. Und am Sonntag wartet schon die nächste Chance - mit 1,3 Millionen Euro im Topf.

Ein steirischer Volltreffer kurz vor Ostern und die nächste Million steht schon bereit.

Ein steirischer Volltreffer kurz vor Ostern und die nächste Million steht schon bereit.

Am Karfreitag, 3. April, durfte sich die Steiermark über einen kräftigen Geldregen freuen. Beim Joker wurde der Jackpot gleich zweimal geknackt – einmal in Wien und einmal in der Steiermark. Für das richtige „Ja“ zur passenden Joker-Zahl wandern rund 171.800 Euro ins grüne Herz Österreichs. Ein echtes Ostergeschenk, das wohl für strahlende Gesichter sorgt.

Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl dabei

Doch damit nicht genug: Auch bei der klassischen Lottoziehung gab es Grund zur Freude. Eine Steirerin oder Steirer sicherte sich einen Fünfer mit Zusatzzahl und darf sich über rund 24.800 Euro freuen. Gespielt wurde dabei mit einem Normalschein. Damit zeigt sich: Das Glück war am Karfreitag eindeutig auf steirischer Seite.

Jackpot bleibt – Millionen warten

Einen Sechser gab es bei der Bonus-Ziehung allerdings nicht. Das bedeutet: Der Jackpot wächst weiter. Am Ostersonntag geht es nun um zumindest 1,3 Millionen Euro. Wer also noch auf das große Los hofft, hat schon die nächste Gelegenheit.

Auch LottoPlus ohne Sechser

Auch bei LottoPlus blieb der große Treffer aus. Die Gewinnsumme wurde stattdessen auf 24 Fünfer aufgeteilt. Jeder davon erhält rund 8.500 Euro. Beim nächsten Durchgang am Sonntag geht es hier um immerhin 150.000 Euro.

Ziehung am Ostersonntag

Die nächste Chance auf den großen Gewinn folgt schon bald: Die Ziehung am Ostersonntag, dem 5. April, wird von Thomas May moderiert. Vielleicht landet dann wieder ein Gewinn in der Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 08:51 Uhr aktualisiert