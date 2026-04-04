Zeltweg: Lagerfeuer gerät außer Kontrolle – Person verletzt

In Zeltweg ist ein Lagerfeuer am Ostersamstag außer Kontrolle geraten. Das Feuer griff auf eine Hecke über. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein zunächst harmloses Lagerfeuer sorgte in Zeltweg für einen Feuerwehreinsatz. „Die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt wurde am Karsamstag in den frühen Morgenstunden zu einem außer Kontrolle geratenem Lagerfeuer alarmiert“, heißt es von den Einsatzkräften. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits außer Kontrolle geraten. Flammen hatten auf eine angrenzende Hecke übergegriffen und drohten sich weiter auszubreiten.

Anrainer greifen ein

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, handelten Anrainer rasch. „Anrainer konnten den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gerade noch eindämmen“, berichten die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt weiter. Die Florianis übernahmen schließlich die Löscharbeiten. „Die Feuerwehr Zeltweg löschte das Feuer anschließend vollständig ab und führte Kontrollmaßnahmen mittels Wärmebildkamera durch“, so die Einsatzkräfte. Damit wurde sichergestellt, dass keine versteckten Glutnester zurückbleiben und das Feuer nicht erneut aufflammt.

©Freiwillige Feuerwehr Zeltweg Stadt | Das Feuer griff auf eine Hecke über. Anrainer verhinderten Schlimmeres.

Eine Person verletzt

Bei dem Vorfall wurde eine Person verletzt. „Eine Person wurde bei dem Brand unbestimmten Grades verletzt“, heißt es weiter. Sie wurde zunächst von Feuerwehrsanitätern erstversorgt. Danach brachte das Rote Kreuz die verletzte Person in ein umliegendes Krankenhaus. „Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt abschließend.