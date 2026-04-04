Brand in Heizraum ausgebrochen – 29 Florianis rückten aus

In St. Peter im Sulmtal ist am frühen Samstagmorgen ein Brand in einem Heizraum ausgebrochen. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Morgen am Karsamstag, um 5.45 Uhr, wurden die Feuerwehren St. Peter im Sulmtal und St. Martin im Sulmtal zu einem Brand alarmiert. Schauplatz war der Heizungsraum eines Wirtschaftsgebäudes. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich bereits das ganze Ausmaß: Der Heizraum stand in Vollbrand. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, versuchte der Eigentümer, die Flammen eigenständig zu löschen. Mit einem Gartenschlauch wollte er den Brand eindämmen, jedoch ohne Erfolg. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits zu stark ausgebreitet.

Atemschutztrupp im Einsatz

Unmittelbar nach der Lageerkundung begann ein Atemschutztrupp mit der Brandbekämpfung. Mit einem Hochdruckrohr gingen die Feuerwehrleute gegen die Flammen vor. Parallel dazu kontrollierte ein zweiter Trupp das darüberliegende Obergeschoss mit einer Wärmebildkamera. Gleichzeitig wurden Belüftungsmaßnahmen eingeleitet, um den Rauch aus dem Gebäude zu bringen.

©FF St. Peter/FF St. Martin | Beim Heizraumbrand in St. Peter im Sulmtal standen insgesamt 29 Feuerwehrleute im Einsatz.

Einsatz nach kurzer Zeit beendet

Bereits rund eine halbe Stunde nach Beginn konnte „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen 29 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Gegen 7.15 Uhr rückten alle Kräfte wieder in ihre Rüsthäuser ein und meldeten sich einsatzbereit.

#Update: Neue Details zum Brand

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark nun mitteilt, bemerkte ein 65-jähriger Hausbesitzer bereits gegen 5.20 Uhr einen roten Lichtschein im Wirtschaftsgebäude. Bei der Nachschau stellte er fest, dass ein Festbrennstoffofen in Brand stand, und setzte sofort den Notruf ab. Laut bisherigen Ermittlungen dürfte die Selbstentzündung von Holzbrettern, die den Ofen verkleideten, das Feuer ausgelöst haben. Das Gebäude wurde auch als Stall genutzt – drei Hühner und ein Hund kamen dabei ums Leben. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf über 100.000 Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 11:51 Uhr aktualisiert