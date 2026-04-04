Ostern wird sommerlich: Steiermark knackt die 24-Grad-Marke

Pünktlich zu Ostern zeigt sich die Steiermark von ihrer schönsten Seite: Viel Sonne, frühlingshafte Temperaturen und nur vereinzelt Wolken sorgen für perfektes Ausflugswetter - mit kleinen Ausnahmen am Ostermontag.

Der Osterhase meint es heuer besonders gut mit der Steiermark: Statt Regen und Kälte wartet ein echtes Frühlingshoch auf dich. Laut den Meteorologen der Geosphere Austria steht einem sonnigen Osterwochenende kaum etwas im Weg – perfekte Bedingungen für Spaziergänge, Familienbesuche oder die Ostereiersuche im Freien.

Sonniger Ostersonntag

Am Ostersonntag, dem 5. April, startet der Tag noch ruhig mit ein paar harmlosen Wolken. Selbst die Nebelfelder im Ennstal lösen sich rasch auf. Danach heißt es: Sonne satt. Der Wind bleibt schwach bis mäßig und kommt aus West bis Südwest. In der Früh ist es noch frisch mit 0 bis 7 Grad, doch am Nachmittag wird es richtig mild. Dann klettern die Temperaturen auf angenehme 20 bis 24 Grad. Ein Tag wie gemacht, um die Frühlingssonne auszukosten.

Leichte Unterschiede am Ostermontag

Auch der Ostermontag bringt vielerorts freundliches Wetter, allerdings nicht überall gleich. Im Mur- und Mürztal sowie im Südosten kannst du dich auf durchgehend sonnige Verhältnisse freuen. Die Wolken bleiben meist dünn und ziehen rasch weiter. Anders sieht es in den Regionen nördlich des Schoberpasses aus: Dort halten sich die Wolken länger und bis zum frühen Nachmittag kann es sogar leicht regnen oder tröpfeln. Erst später lockert es auf und die Sonne kommt wieder zurück. Der Nordwestwind legt im Tagesverlauf etwas zu. Im Vergleich zum Ostersonntag wird es am Montag etwas kühler. In der Früh liegen die Werte zwischen 3 und 11 Grad. Am Nachmittag reicht die Spannweite von etwa 12 Grad rund um Mariazell bis zu 22 Grad im Raum Graz und Bad Radkersburg.