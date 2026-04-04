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/ ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch eindämmen und eine Ausbreitung verhindern.
Leoben
04/04/2026
Drei Stunden Einsatz

Rauchschwaden über Leoben: Waldbrand am Karfreitag

Ein beginnender Waldbrand in Seegraben bei Leoben hat am Karfreitag für einen größeren Einsatz gesorgt. Dank schnellem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)

Am Karfreitag, dem 3. April 2026, um 15.24 Uhr wurden zwei Feuerwehren zu einem Brand nach Seegraben alarmiert. Bereits während der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung. Die Flammen konnten durch das schnelle Eingreifen rasch eingedämmt werden. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt wurde der Brand „in der Enstehungsphase eingegrenzt und erfolgreich bekämpft“. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter im Wald ausbreitet und größeren Schaden anrichtet.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt |
Dichte Rauchschwaden über Seegraben machten den Brand schon von weitem sichtbar.

Drei Stunden im Einsatz

Insgesamt standen die Einsatzkräfte rund drei Stunden im Einsatz. Danach konnte Entwarnung gegeben werden: „Nach rund drei Stunden konnte seitens der Einsatzleitung „Brand aus“ gegeben werden und die Feuerwehren konnten wieder in die Rüsthäuser einrücken“, so die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss weiter. Die Nachlöscharbeiten waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gange.

300 Quadratmeter Wald betroffen

Vom Brand waren etwa 300 Quadratmeter Waldfläche betroffen. Neben den beiden Feuerwehren standen auch Polizei, Österreichisches Rotes Kreuz sowie die Landesforstdirektion im Einsatz. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.

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