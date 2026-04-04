Rauchschwaden über Leoben: Waldbrand am Karfreitag

Ein beginnender Waldbrand in Seegraben bei Leoben hat am Karfreitag für einen größeren Einsatz gesorgt. Dank schnellem Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Karfreitag, dem 3. April 2026, um 15.24 Uhr wurden zwei Feuerwehren zu einem Brand nach Seegraben alarmiert. Bereits während der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung. Die Flammen konnten durch das schnelle Eingreifen rasch eingedämmt werden. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt wurde der Brand „in der Enstehungsphase eingegrenzt und erfolgreich bekämpft“. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich das Feuer weiter im Wald ausbreitet und größeren Schaden anrichtet.

©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt | Dichte Rauchschwaden über Seegraben machten den Brand schon von weitem sichtbar.

Drei Stunden im Einsatz

Insgesamt standen die Einsatzkräfte rund drei Stunden im Einsatz. Danach konnte Entwarnung gegeben werden: „Nach rund drei Stunden konnte seitens der Einsatzleitung „Brand aus“ gegeben werden und die Feuerwehren konnten wieder in die Rüsthäuser einrücken“, so die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss weiter. Die Nachlöscharbeiten waren zu diesem Zeitpunkt noch im Gange.

300 Quadratmeter Wald betroffen

Vom Brand waren etwa 300 Quadratmeter Waldfläche betroffen. Neben den beiden Feuerwehren standen auch Polizei, Österreichisches Rotes Kreuz sowie die Landesforstdirektion im Einsatz. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte.