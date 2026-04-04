Narzissenfest 2026: Wer wird das Ausseerland heuer repräsentieren?

Die Suche nach den neuen Narzissenhoheiten läuft auf Hochtouren und stößt heuer auf außergewöhnlich großes Interesse. Schon jetzt liegen rund 25 Bewerbungen beim Narzissenfestverein vor, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Damit zeichnet sich ein deutlich stärkerer Andrang ab als in den vergangenen Jahren. Besonders auffällig: Die Bewerberinnen kommen längst nicht mehr nur aus der Region. Neben Kandidatinnen aus der Steiermark melden sich auch junge Frauen aus Salzburg, Oberösterreich, Wien und Niederösterreich. Und die Zahl könnte noch weiter steigen, täglich treffen neue Bewerbungen ein.

Wer Narzissenkönigin werden will

Gesucht werden drei junge Frauen, die das Ausseerland ein Jahr lang repräsentieren. Die Voraussetzungen sind klar: Bewerberinnen müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein und Interesse daran haben, Tradition, Brauchtum und die Region nach außen zu vertreten. Denn das Amt bedeutet weit mehr als nur eine Krone zu tragen. Die Narzissenhoheiten sind das Gesicht des Festes und gleichzeitig Botschafterinnen für das gesamte Ausseerland. Noch bis 17. April können sich Interessierte anmelden. Der Bewerbungsprozess ist bewusst niederschwellig gehalten. Benötigt werden ein Lebenslauf, zwei Fotos sowie einige persönliche Zeilen zur Motivation. Damit soll möglichst vielen jungen Frauen die Teilnahme ermöglicht werden.

Ein Amt mit besonderer Bedeutung

Die Rolle als Narzissenkönigin oder -prinzessin bringt zahlreiche Erlebnisse mit sich. Die Hoheiten sind bei Veranstaltungen im ganzen Land unterwegs, knüpfen Kontakte und vertreten ihre Heimat nach außen. Dabei geht es nicht nur um Tradition, sondern auch um persönliche Erfahrungen und Begegnungen. Viele ehemalige Hoheiten berichten von intensiven Momenten, neuen Freundschaften und Eindrücken, die ein Leben lang bleiben. Der Weg zur Krone erfolgt in mehreren Schritten. Am 25. April wählt eine Jury zunächst drei Finalistinnen aus. Diese treten dann beim großen Krönungsabend am 28. Mai vor das Publikum. Dort fällt schließlich die Entscheidung: Eine der drei wird zur Narzissenkönigin gewählt, die beiden anderen übernehmen die Rolle der Prinzessinnen.