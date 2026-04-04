Kuh hilflos in Grube gefangen: Feuerwehr rettet Tier am Karfreitag

Ein tierischer Notfall sorgte am Karfreitag für einen besonderen Feuerwehreinsatz: Eine Kuh war in eine Grube gestürzt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Rettung erforderte viel Fingerspitzengefühl.

Der Vorfall ereignete sich bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Weißkirchen. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte eine Kuh beim Melkstand in eine Grube ab. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien und steckte fest. Für den Besitzer war schnell klar: Hier braucht es Hilfe.

©FF Weißkirchen Erfolgreiche Tierrettung, die Kuh ist wohlauf.

Feuerwehr rückt zur Tierrettung aus

Die Feuerwehr Weißkirchen wurde alarmiert und rückte rasch zum Einsatzort aus. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften eine herausfordernde Situation. Das Tier musste schonend geborgen werden, um weitere Verletzungen zu vermeiden. Um die Kuh sicher aus der Grube zu heben, errichteten die Einsatzkräfte ein Behelfsgerüst. Mit viel Ruhe und Präzision wurde das Tier schließlich angehoben und aus der misslichen Lage befreit. Die Rettung verlief kontrolliert und ohne Zwischenfälle. Nach der Bergung wurde die Kuh sofort von einem Tierarzt untersucht und versorgt. Die gute Nachricht: Das Tier blieb unverletzt und konnte sich rasch von dem Vorfall erholen.