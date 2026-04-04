Zweiter Waldbrand in der Steiermark: Feuerwehren warnen vor Trockenheit

Die Waldbrandgefahr in der Steiermark spitzt sich weiter zu. Am Karsamstag musste die Feuerwehr erneut ausrücken: In einem Waldgebiet brach ein Brand aus, der sich durch trockene Bedingungen und Wind rasch ausbreitete.

Kurz vor 10 Uhr schrillten in mehreren Gemeinden die Sirenen. In einem Waldstück bei Jagerberg war Feuer ausgebrochen. Binnen Minuten rückten mehrere Feuerwehren aus der Region an, um die Flammen einzudämmen. Die Lage war angespannt, denn die Bedingungen vor Ort erschwerten den Einsatz erheblich.

Schwieriger Einsatz im steilen Gelände

Das betroffene Gebiet stellte die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Das Gelände war steil und schwer zugänglich, was die Löscharbeiten verlangsamte. Gleichzeitig begünstigten trockene Böden und auffrischender Wind die Ausbreitung des Feuers. Trotz dieser Umstände gelang es den Einsatzkräften, rasch eine Wasserversorgung aufzubauen und den Brand gezielt zu bekämpfen, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Insgesamt standen 86 Feuerwehrleute im Einsatz. Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden. Bereits kurze Zeit nach dem Eintreffen der ersten Kräfte gelang es, die Ausbreitung einzudämmen. Wenig später war das Feuer unter Kontrolle, am Mittag war der Einsatz beendet. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

Zweiter Waldbrand binnen kurzer Zeit

Besonders brisant: Es handelt sich bereits um den zweiten Waldbrand innerhalb weniger Stunden in der Steiermark. Erst am Vortag mussten Einsatzkräfte in Leoben einen großflächigen Brand löschen, 5 Minuten hat berichtet. Diese Häufung zeigt deutlich, wie angespannt die Situation derzeit ist. Die aktuellen Wetterbedingungen verschärfen die Lage zusätzlich. In vielen Regionen sind die Böden ausgetrocknet, selbst kleine Funken können ausreichen, um einen Brand auszulösen. Kommt dann noch Wind dazu, können sich Flammen innerhalb kürzester Zeit ausbreiten. Gerade jetzt, rund um die Osterfeiertage, schlagen Feuerwehr und Behörden Alarm. Zwar sind Brauchtumsfeuer grundsätzlich erlaubt, doch die Gefahr ist heuer besonders hoch. Die Einsatzkräfte appellieren eindringlich an die Bevölkerung, äußerst vorsichtig zu sein. Offene Feuer sollten nur unter sicheren Bedingungen entzündet werden, oder im Zweifel ganz vermieden werden. Wer aber ein Osterfeuer plant, sollte unbedingt einige Regeln beachten: Genügend Löschmittel müssen bereitstehen, Sicherheitsabstände sind einzuhalten und es dürfen ausschließlich geeignete Materialien verbrannt werden. Brandbeschleuniger sind tabu.