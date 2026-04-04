Millionen-Investition: Diese Straßen in der Steiermark werden saniert

In der Steiermark wird heuer kräftig gebaut. Insgesamt fließen mehr als 62 Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau von Landes- und Gemeindestraßen. Damit zählt das Programm zu den größten Infrastrukturmaßnahmen des Jahres. Ziel ist es, das Straßennetz fit für die Zukunft zu machen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit deutlich zu verbessern.

Zahlreiche Projekte im ganzen Land

Die Bauoffensive zeigt sich in vielen Regionen gleichzeitig. Mehrere Projekte aus dem Vorjahr werden weitergeführt, gleichzeitig starten zahlreiche neue Baustellen. Zusätzlich sollen auch mehrere Gemeindestraßen noch heuer fertiggestellt werden. Fertig werden zum Beispiel heuer der Mühlfeldweg in Fehring und die Ortsdurchfahrt in Öblarn. Neu begonnen wird etwa die Baustelle am Hexenwaldweg in Arnfels und der Auenweg in Edelschrott, berichtet der ORF. Damit wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet, sowohl in kleineren Gemeinden als auch entlang wichtiger Verkehrsverbindungen. Ein Teil der Investitionen kommt direkt den Gemeinden zugute. Das Land übernimmt dabei einen wesentlichen Anteil der Kosten, während die restlichen Mittel von den Gemeinden getragen werden. So können Projekte umgesetzt werden, die sonst oft nur schwer finanzierbar wären. „Die Förderung beträgt 40 % und somit ergibt sich ein Bauvorhaben von circa elf Millionen Euro“, so Wolfgang Mayer, Leiter des Landesreferats Projektssteuerung ländlicher Wegebau.

Mehr Sicherheit, aber auch neue Herausforderungen

Ein zentraler Fokus liegt auf der Verkehrssicherheit. Neue Straßenoberflächen sorgen zwar für bessere Fahrbedingungen, bringen aber auch ein Risiko mit sich: Fahrzeuge werden oft schneller unterwegs. Deshalb setzen die Planer zunehmend auf bauliche Maßnahmen, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, etwa durch Anpassungen im Straßenverlauf oder zusätzliche Sicherheitslösungen. Zu den Vorhaben zählen sowohl Sanierungen bestehender Strecken als auch neue Bauabschnitte. Einige Projekte stehen kurz vor der Fertigstellung, während andere gerade erst begonnen werden. Damit wird das Straßennetz Schritt für Schritt modernisiert.

Auch Landesstraßen im Fokus

Der Großteil der Investitionen fließt in Landesstraßen. Hier sollen zahlreiche Projekte umgesetzt werden, um stark belastete Strecken zu erneuern und langfristig sicherer zu machen. Neben der Verkehrssicherheit spielt auch die wirtschaftliche Komponente eine wichtige Rolle. Die Bauoffensive bringt Aufträge für Unternehmen in der Region und sorgt für Beschäftigung in der Bauwirtschaft. Damit verbindet das Land Infrastrukturpolitik mit einem gezielten Konjunkturimpuls.