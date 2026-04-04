Streit um Leitungswasser: Klage gegen Gemeinde in der Steiermark

Ausgangspunkt des Konflikts war ein technischer Defekt Anfang des vergangenen Jahres. Nach einem Rohrbruch kam es laut Angaben der betroffenen Familie zu Verunreinigungen im Leitungssystem, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Reparatur verzögerte sich aufgrund der Witterung, erst Monate später konnte die beschädigte Stelle behoben werden. Dabei wurde festgestellt, dass Teile der Leitung stark korrodiert waren.

Verfärbungen treten weiterhin auf

Trotz der Reparatur ist das Problem aus Sicht der Familie nicht gelöst. Immer wieder komme es zu verfärbtem Wasser, das aus den Leitungen austritt. Die Betroffenen gehen davon aus, dass weitere Abschnitte im Netz betroffen sein könnten. Die Folge: Unsicherheit im Alltag und Zweifel an der langfristigen Qualität der Versorgung. Neben den optischen Auffälligkeiten berichtet die Familie auch von Schäden an technischen Geräten im Haushalt. Kosten, die dadurch entstanden seien, wolle man ersetzt bekommen. Eine Einigung mit der Gemeinde konnte bislang jedoch nicht erzielt werden. Der Konflikt wird inzwischen juristisch ausgetragen. Eine Klage wurde eingebracht, ein entsprechender Zahlungsbefehl erlassen. Wie es in dem Verfahren weitergeht, hängt nun von den nächsten rechtlichen Schritten ab.

Politische Diskussion entfacht

Der Fall hat auch politische Aufmerksamkeit erregt. Kritik kommt aus Teilen der Gemeindepolitik: So wirft FPÖ-Vizebürgermeister Reinhold Fritz dem Bürgermeister vor Fristen verschlafen zu haben. Er brachte nun eine Beschwerde ein. Bürgermeister Klaus-Emmerich Herzmaier weist alle Vorwürfe zurück, so haben alle durchgeführte Wasseranalysen keine Beanstandungen ergeben. Demnach entspreche das Trinkwasser den geltenden Qualitätsstandards. Auch in anderen Haushalten seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Ob es sich um ein technisches Problem im Leitungssystem oder um einen Einzelfall handelt, wird nun im Rahmen des Verfahrens geklärt werden müssen.