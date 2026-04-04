Traditionsbetrieb in der Steiermark neu gedacht: Szene-Duo übernehmen

In Bad Radkersburg entsteht ein neues Gastronomieprojekt, das mehr sein will als nur ein weiteres Lokal. Zwei erfahrene Unternehmer bündeln ihre Stärken und setzen auf ein Konzept, das Genuss und Regionalität verbindet.

Vor wenigen Wochen sah das Lokal noch so aus. Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Mitte April soll das neue Urbani Bistro eröffnet werden.

Vor wenigen Wochen sah das Lokal noch so aus. Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Mitte April soll das neue Urbani Bistro eröffnet werden.

In zentraler Lage von Bad Radkersburg wird derzeit intensiv gearbeitet. Dort, wo bis vor wenigen Monaten noch das Lokal „Sunside“ betrieben wurde, entsteht nun ein neues gastronomisches Angebot. Mit dem Urbani Bistro soll ab Mitte April ein Ort geschaffen werden, der sowohl Einheimische als auch Gäste anspricht. Die Betreiber setzen bewusst auf ein Konzept, das sich zwischen klassischem Restaurant und lockerem Treffpunkt bewegt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Standort selbst gilt als vielversprechend. Eingebettet zwischen bekannten Straßenzügen und in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt soll das Lokal künftig eine wichtige Rolle im städtischen Leben spielen.

Zwei Partner, ein gemeinsames Ziel

Hinter dem Projekt stehen zwei bekannte Namen aus der Region, die bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben: Bio-Winzer Christof Winkler-Hermaden und Peter Troißinger vom Malerwinkl. Beide bringen unterschiedliche Kompetenzen mit, die sich im neuen Bistro ergänzen sollen. Während Winkler-Hermaden seine Erfahrung aus der Welt der Weine und Getränke einbringt, steht Troißinger für kreative Küche und kulinarische Qualität. Diese Aufgabenteilung soll sicherstellen, dass sowohl das gastronomische Angebot als auch das Gesamterlebnis für die Gäste auf einem hohen Niveau bleibt. Gleichzeitig setzen die beiden auf eine persönliche Note: Sie wollen nicht nur im Hintergrund agieren, sondern regelmäßig selbst im Betrieb präsent sein.

Konzept zwischen Alltag und Genuss

Das Urbani Bistro verfolgt einen Ansatz, der sich klar von klassischen Gastronomiekonzepten abhebt. Im Mittelpunkt steht die Idee, unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken. Gäste sollen spontan vorbeikommen können, sei es für einen schnellen Snack, ein Glas Wein oder ein längeres Zusammensitzen am Abend. Die Speisekarte wird daher bewusst vielseitig gestaltet. Kleine Gerichte und größere Speisen sollen nebeneinander bestehen und unterschiedliche Ansprüche bedienen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Qualität gelegt. Die Produkte sollen sorgfältig ausgewählt und möglichst regional bezogen werden.

Getränke als zentrales Element

Neben der Küche spielt auch das Getränkeangebot eine zentrale Rolle. Die Betreiber setzen auf hochwertige Weine, ergänzt durch regionale Biere und kreative Cocktailvariationen. Damit soll ein Angebot entstehen, das sowohl Kenner als auch Gelegenheitsgäste anspricht. Gerade in einer Region wie Bad Radkersburg, die stark vom Weinbau geprägt ist, kommt diesem Bereich besondere Bedeutung zu.

Gastronomie im Wandel

Die Eröffnung des Bistros fällt in eine Phase, in der sich die Gastronomie stark verändert. Steigende Kosten, Personalmangel und neue Erwartungen der Gäste stellen viele Betriebe vor Herausforderungen. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach authentischen Konzepten, regionalen Produkten und einem stimmigen Gesamterlebnis. Das Urbani Bistro versucht genau hier anzusetzen. Mit einem flexiblen und zugleich klar definierten Konzept soll auf diese Entwicklungen reagiert werden.